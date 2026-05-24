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跆拳道金牌斜槓玩冰石壺 「不倒女王」蘇麗文：我又站起來了！

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
前跆拳道國手蘇麗文（右）首度體驗冰石壺賽事。圖／中華民國冰石壺協會提供
前跆拳道國手蘇麗文（右）首度體驗冰石壺賽事。圖／中華民國冰石壺協會提供

2006多哈亞運、2007世大運跆拳道金牌得主蘇麗文，過去在跆拳道場上以鬥志和拚勁聞名，更贏得「不倒女王」和「女戰神」的封號，但2009年選手退役後，開啟斜槓人生，最近則玩起冰石壺，成為昨天115年宏道盃全國冰石壺錦標賽的焦點。

蘇麗文2008年參加北京奧運，銅牌戰時冒著運動生命結束的風險帶傷上陣，倒地11次仍未屈服的屹立場上，熱血動人過程讓不少人感動流淚，也讓她被封為「不倒女王」。2016里約奧運之前，國際奧會官方臉書分享當時的比賽影片時，還寫下，「7年前，蘇麗文（中華台北）激勵了百萬人。」

雖然左腳前十字韌帶斷裂、外側副韌帶撕裂的傷後來逐漸康復，但2009年她參加完最後一次比賽後結束選手生涯。曾回母校台體大擔任教練，也曾到國訓中心指導選手，「後來我還打過高爾夫、玩過滑水、格鬥、滑雪、雪球、也登百岳、騎腳踏車、比三鐵和打羽球，下星期還要去參加羽球比賽。」生活相當精彩和忙碌。

至於會玩起冰石壺，蘇麗文說：「就有一次洪佳君學姐邀請奧運的選手體驗，練過一次後她覺得我有天分，建議我參加進階班，我是很聽話的孩子，就這樣開始玩，只練了7次就來參加比賽，這是我第1次比賽，初體驗。」

蘇麗文覺得冰石壺是一種需要兼顧自身穩定性、團隊戰術和隊友互相信任的運動，而且講求禮貌。「跆拳道也很講究禮貌，但比較專注自己，比較有殺氣，冰石壺比較歡樂，但要注意冰上的平衡，核心很重要，挑戰很大。」

首次出賽，場邊還來了幾位好友替蘇麗文加油助陣，關心她有沒有摔倒？蘇麗文說：「剛開始練的時候常常摔，好幾次是仆在冰上前滑的那種，手肘和膝蓋也都摔過，今天賽前有滑了一下，但比賽沒有摔。」她說：「我是比賽型的選手！」過去跆拳道場上的「不倒女王」也不忘開玩笑：「我又站起來了。」

比完第1場比賽後，蘇麗文覺得對於冰石壺的遊戲規則和技巧有比較了解一點，「為了更了解，我會還繼續玩下去，希望能更專業一點。」由於冰石壺是冬季奧運和亞運正式項目，她也對爭取國手躍躍欲試，「有機會，當然想試試！」還呼籲朋友們有時間的話，今天可以到小巨蛋，參加免費的冰石壺體驗營。

跆拳道 奧運 里約奧運

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