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全障運／陳玉連、張芷綾鐵餅同破全國紀錄 續拚亞帕運資格

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
台中市選手張芷綾今天在115年全國身心障礙國民運動會田徑女子輪椅組鐵餅F55級決賽擲出12公尺74，改寫自己保持的全國紀錄。圖／新北市體育局提供
台中市選手張芷綾今天在115年全國身心障礙國民運動會田徑女子輪椅組鐵餅F55級決賽擲出12公尺74，改寫自己保持的全國紀錄。圖／新北市體育局提供

115年全國身心障礙國民運動會今天在板橋體育場展開田徑首日賽程，肢體障礙女子輪椅組鐵餅F55級決賽上演精彩對決，台北市「競速女王」陳玉連與台中市張芷綾雙雙打破全國紀錄，最終陳玉連靠著最後一擲12公尺98逆轉奪金，也討回上屆全障運唯一丟失的金牌

陳玉連上屆全障運參加8項田徑賽事拿下7金、1銀，唯一未能奪金的項目就是鐵餅敗給張芷綾。今年她再度報名8項賽事，上午先在肢體障礙女子輪椅組100公尺T54級以20秒35摘金，短暫休息後又轉戰鐵餅場。

決賽中，衛冕冠軍張芷綾狀態火燙，6次試擲有3次突破12公尺，並以第二擲12公尺74刷新自己保持的11公尺79全國紀錄，一度穩居第一。

不過壓軸登場的陳玉連同樣展現驚人氣勢，第二擲先丟出12公尺44，最後一擲再推進至12公尺98，不僅改寫全國紀錄，也成功從張芷綾手中奪回金牌，單日進帳雙金。

陳玉連賽後表示，上屆輸給張芷綾後，反而成為自己更努力訓練的動力，「如果沒有像芷綾這樣的激勵，我的成績可能只能維持，無法持續進步。」她坦言，有競爭對手才會有壓力，也才有繼續進步的動力。

已多次參加亞帕運、並曾站上頒獎台的陳玉連表示，今年適逢亞帕運年，雖然還不確定是否能取得資格，但若有機會參賽一定全力以赴，「現在年紀也蠻大了，有機會肯定盡力去爭取，訓練辛苦是一定的，但努力才會有成果。」

拿下銀牌的張芷綾則透露，過去因上班途中發生車禍受傷，導致行動不便，後來在朋友介紹下接觸健力與帕拉田徑三鐵，也因此找到新的人生方向。

張芷綾上屆全障運首度參賽，就拿下1金、1銀、1銅，並成為女子鐵餅F55級全國紀錄保持人，去年更一圓國手夢。不過她坦言，首次參加國際賽成績不理想，一度讓信心受到打擊，「只能重新洗牌、重新建立自信」，未來若有機會，也希望能繼續挑戰更高層級舞台。

帕運健力國手林資惠今天在115年全國身心障礙國民運動會田徑場上參與鐵餅賽事，展現跨項實力。圖／新北市體育局提供
帕運健力國手林資惠今天在115年全國身心障礙國民運動會田徑場上參與鐵餅賽事，展現跨項實力。圖／新北市體育局提供

「競速女王」陳玉連今天在全障運輪椅競速100公尺T54級以20秒35奪金，展現穩定實力。圖／新北市體育局提供
「競速女王」陳玉連今天在全障運輪椅競速100公尺T54級以20秒35奪金，展現穩定實力。圖／新北市體育局提供

台北市選手陳玉連今天在115年全國身心障礙國民運動會田徑女子輪椅組鐵餅F55級決賽，以12公尺98逆轉奪金並刷新全國紀錄。圖／新北市體育局提供
台北市選手陳玉連今天在115年全國身心障礙國民運動會田徑女子輪椅組鐵餅F55級決賽，以12公尺98逆轉奪金並刷新全國紀錄。圖／新北市體育局提供

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