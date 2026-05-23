全障運／陳玉連甜蜜復仇 攜手張芷綾同破鐵餅全國紀錄續拚亞帕運達標

115年全國身心障礙國民運動會今天在板橋體育場展開田徑首日賽程，其中在肢體障礙女子輪椅組鐵餅F55級決賽就上演頂尖對決，包括臺北市田徑「競速女王」陳玉連與上屆冠軍台中市張芷綾雙雙打破全國紀錄，其中陳玉連更是靠著最後一次試擲的12公尺98，險勝張芷綾的12公尺74拿下金牌，單日進帳雙金。

上屆全障運田徑在8個參賽項目拿下7金、1銀的陳玉連，唯一與金牌擦身的項目就是鐵餅輸給張芷綾，今年她再度報名8個項目，並在上午的肢體障礙女子輪椅組100公尺T54級賽事，以20秒35先拿下首金。

在休息不到一小時後，陳玉連隨即轉戰鐵餅賽場，並與衛冕冠軍張芷綾和代表雲林縣的帕運健力國手林資惠同場競技，其中倒數第二位登場的張芷綾，在6次試擲中3度突破12公尺，並以第2次試擲的12公尺74一度暫居領先，大幅超越自己所保持的全國紀錄11公尺79。

但壓軸登場的陳玉連也展現絕佳狀態，在第二擲就有12公尺44的成績，並在最後一次擲出12公尺98，從張芷綾手中討回上屆丟失的唯一一面金牌，陳玉連賽後表示，在上屆不敵張芷綾，也多了一份更努力的力量，「如果沒有像芷綾的激勵，我的成績可能只能維持，無法持續進步，有競爭對象才會開始緊張和壓力，也有進步的動力。」

已經參加多屆亞帕運並曾站上過頒獎台的陳玉連表示，今年又適逢亞帕運年，雖然還不確定是否能取得資格，但如能再度參賽肯定會全力以赴，「現在年紀也蠻大了，有機會肯定是盡力去爭取，雖然訓練辛苦是一定的，但就是要努力才會有成果。」

至於拿下銀牌的張芷綾，過去因為在上班途中發生車禍受傷導致行動不便，後來在朋友的介紹下開始接觸健力和帕拉田徑三鐵，也體驗到不同的人生，上屆全障運她首度參賽就拿下1金、1銀、1銅佳績，成為女子鐵餅F55級紀錄保持人，甚至在去年一圓國手夢。

談到運動帶來的改變，張芷綾說：「其實一開始是以身體健康為目的來從事這項運動，有了一點成績以後當然會希望更好。不過去年首次參加國際賽成績很不好，讓我的信心有點被摧毀，只能重新洗牌、建立自信，未來如果有機會，也希望能朝更高層級舞台挑戰。」