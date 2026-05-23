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全障運男子健力勇破全國紀錄 鄧和成本業開復康巴士 客人笑到不想下車

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
鄧和成在男子健力賽中，第1次試舉就成功舉起123公斤打破第8級全國紀錄。記者黃子騰／翻攝
鄧和成在男子健力賽中，第1次試舉就成功舉起123公斤打破第8級全國紀錄。記者黃子騰／翻攝

115年全障運賽事出現破全國紀錄消息，44歲鄧和成在男子健力賽中，第1次試舉就成功舉起123公斤打破第8級全國紀錄，最終以130公斤作收輕鬆摘金。放下槓鈴的鄧和成以開復康巴士為本業，他對工作充滿熱情，能讓「客人」笑出聲甚至不想下車，就是他最大成就感來源。

鄧和成笑說：「今天賽前就打算要破全國紀錄，所以第1次就直接拚了，其實這跟我的最佳成績還有很大差距，練習時我可以舉起170公斤，反正不著急，讓我一屆一屆慢慢破。」鄧和成第1次試舉就成功舉起123公斤，打破第8級全國紀錄，最終以130公斤作收。

鄧和成最早跟著同學林資惠練健力，練了3年才知道有輪椅籃球，讓從小就愛打籃球的他，決定投入新的領域，一打就是14年，還當了4屆亞帕運輪椅籃球國手。「後來是真的已經打不動了，才決定重回健力賽事，而且這是個人運動，會更有動力把自己的狀態保持好。」

鄧和成在113年全障運拿到的是第7級金牌，今年拚第8級冠軍，他自信地說：「我想要多拿幾個不同量級的金牌！」鄧和成說，這2年依舊維持良好的練習節奏，每天練2至3小時，每周3天，都是利用下班時間按表操課，「鼓勵每位身障者都要出來運動，像我就把全障運當成每2年一次的同學會，看看大家過得如何。」

鄧和成本業是復康巴士的司機，他個性開朗、開車又穩，成為車隊中的紅牌，人緣好到一堆客人指定要搭他的車，有人到了目的地都還不肯下車。鄧笑稱「可能因為我是身障者，很會自娛娛人，知道客人心理需要的是什麼，可以給坐車的人更多安全感，讓自怨自艾的乘客能放鬆心情，願意持續去復健」。

鄧和成強調，「以前我是受幫助的一方，現在我是幫助人的一方」，因為愛開車，職業和興趣很契合，更能證明身障者其實能做很多事。

來自彰化縣的鄧和成打破全國紀錄。記者黃子騰／翻攝
來自彰化縣的鄧和成打破全國紀錄。記者黃子騰／翻攝

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