全障運新莊開幕 蕭煌奇登台獻唱你是我的眼 5千選手拚超越自我

115年全國身心障礙國民運動會今下午在新莊體育館開幕，賽事持續到26日，來自全國各縣市超過5000名選手及隊職員，角逐11項競賽性及5項聯誼性運動。金曲歌王蕭煌奇在開幕典禮上，獻唱成名曲「你是我的眼」，鼓舞現場氣氛。

今年全障運以無礙逐光、初心閃耀為核心主題，強調運動平權理念，期盼透過多元的表演形式與競技舞台，讓所有身障選手都能在賽場上盡情發揮實力。行政院長卓榮泰、運動部長李洋、新北市長侯友宜今天下午都到新莊體育館參加開幕儀式。

開幕典禮由新北市立新北特殊教育學校、能仁家商、世新大學接力帶來序幕表演，接著大會主題表演是由國立台灣戲曲學院、華岡藝校、秀朗國小、清水高中、民義國小、明德高中、樹人家商等學生團體，以及身心障礙表演藝術團隊-混障綜藝團、中華民國輪椅體育運動舞蹈協會，還有新北市體育總會擔綱演出。最後由兼具柔道運動員身分的金曲歌王蕭煌奇登場，用動人歌聲替大會開幕獻唱。

在運動員陸續進場後，行政院長卓榮泰致詞表示，奧運是英雄誕生的地方，然而帕運更是英雄們感人事蹟匯集的場所，勉勵所有選手，「把最好的自己獻給自己、獻給台灣、獻給全世界」，期盼大家在賽場上發揮最大潛能、超越自我。

卓榮泰引用帕運射箭國手曾隆煇曾說過的話：「千萬不要懷疑自己有多少能耐，因為你永遠不知道自己可以發揮多少力量」，鼓勵選手勇敢挑戰極限。卓榮泰提到，曾隆煇曾於2024年巴黎帕運代表台灣出賽，如今67歲仍持續投入賽場，繼續帶領跟他比他更年輕的選手們，一起在運動場上超越自己。

卓榮泰強調，行政院已通過身心障礙者權益保障法相關修法，希望立法院能儘速完成審議，讓制度真正落實到社會各角落。此外去年9月掛牌成立的運動部，已設立適應運動司，希望透過更完整的政策與組織支持，協助不同需求的民眾參與運動，發揮更多潛能。唯有讓每個人都能公平參與社會與運動，才有資格邁向更文明國家。

侯友宜表示，今年全障運由新北市承辦，市府團隊奉命籌辦、引以為榮，直言每位參賽者都是他心目中的強者，因為真正的強者不是沒有困難，而是在遇到困難時仍可以堅毅不拔的向前行，為人生逐夢。

侯指出，全障運不只是單純追求勝利，而是在追求人生價值，「每一位都是生命的戰士」。新北市努力的為選手做好服務，不管是交通的接口、場館的規畫及賽事的行程都要到位。侯也特別感謝行政院、運動部、籌備同仁及所有工作人員的努力，把理念化為行動力，促成這場體育盛會。

侯不忘勉勵選手，在未來4天賽事中，不論是在起跑線、泳池或任何競技場上，不斷的超越不可能，不要受到身體的限制，「我們都是沒有障礙的，用參與比賽的運動精神展現榮耀，拚出你的明天與國家的希望」。

開幕典禮重頭戲由亞帕運羽球國手吳于嫣、帕拉羽球教練鄭竣逸一同手持實體聖火，搭配虛擬動畫登場點燃聖火，為比賽揭開序幕。

新北市體育局表示，本屆全障運舉辦11項競賽性種類：田徑、游泳、羽球、桌球、網球、健力、射擊、籃球、保齡球、射箭、地板滾球，5項聯誼性種類包括特奧羽球、特奧保齡球、特奧滾球、特奧輪鞋競速及特奧籃球等，參加對象涵蓋肢體、智能、聽覺、視覺障礙等類別選手。即日起至26日天天有精采賽事轉播。

開幕典禮會場升起會旗。記者黃子騰／攝影

亞帕運羽球國手吳于嫣、帕拉羽球教練鄭竣逸一同點燃聖火。記者黃子騰／攝影

亞帕運羽球國手吳于嫣、帕拉羽球教練鄭竣逸一同手持實體聖火。記者黃子騰／攝影