快訊

大學申請入學備審資料用PDF未經教師認證 大學端憂真實性

聽新聞
0:00 / 0:00

跆拳道／陳亮希亞錦賽奪銅 生涯首面正式錦標賽獎牌

中央社／ 台北23日電

蒙古烏蘭巴托舉行的亞洲跆拳道錦標賽，台灣好手陳亮希今天在男子87公斤級4強戰以0比2不敵韓國名將朴優赫，拿到1面銅牌，同時是生涯首面正式錦標賽獎牌。

這次跆拳道亞錦賽攸關名古屋亞運資格，台灣代表隊前兩日靠著新生代的王婕菱、劉侑芸陸續踢進金牌戰，累積進帳1金、1銀成績，而萊茵魯爾世大運國手陳亮希今天延續台灣隊的奪牌氣勢，尤其8強戰以2比0擊敗泰國選手莫瑟（Jack Woody Mercer），順利挺進4強、保底銅牌。

不過，4強挑戰曾贏得世錦賽金牌的韓國好手朴優赫，陳亮希遭遇極大挑戰，第1回合開局陷入0比5落後，追分未果情況下以3比7率先讓出，就算第2回合陳亮希打出不錯氣勢，一開始就手握9比0領先，沒想到在時間終了前遭到逆轉，最後無緣晉級金牌戰、以銅牌作收。

跆拳道對打總教練蘇泰源接受中央社採訪時表示，陳亮希前兩場有繳出應有水準，原本就評估以他的實力能夠順利過關，因此將重點擺在4強的對手朴優赫，畢竟過去對戰差距較大，所以特別制定應對策略，但朴優赫是身經百戰的選手，即便落後仍能穩定發揮，成為陳亮希很好的學習經歷。

蘇泰源透露，陳亮希先前在荷蘭公開賽、比利時公開賽就有亮眼表現，如今更登上亞錦賽頒獎台，更是生涯首面正式錦標賽的獎牌，而蘇泰源分析，陳亮希在這個量級優勢是腳法變化較多，也是他征戰國際賽一大特色，「相信這戰對他是很大鼓勵，未來一定能更好。」

跆拳道 王婕菱 蒙古

延伸閱讀

跆拳道／王婕菱亞錦賽獲勝 奪女子隊史暌違10年金牌

跆拳道／劉侑芸亞錦賽鍍銀 教練：戰術敢用給予肯定

跆拳道／劉侑芸亞錦賽鍍銀 台灣睽違8年奪牌

跆拳道／王婕菱首戰亞錦賽 拚女子隊史暌違10年金牌

相關新聞

全障運／陳玉連、張芷綾鐵餅同破全國紀錄 續拚亞帕運資格

115年全國身心障礙國民運動會今天在板橋體育場展開田徑首日賽程，肢體障礙女子輪椅組鐵餅F55級決賽上演精彩對決，台北市「競速女王」陳玉連與台中市張芷綾雙雙打破全國紀錄，最終陳玉連靠著最後一擲12公尺98逆轉奪金，也討回上屆全障運唯一丟失的金牌。

全障運／一日三破全國紀錄 林育夙差0.97秒無緣亞帕運標準嘆可惜

全國身心障礙國民運動會游泳賽事今天在台北市立大學詩欣館游泳池舉行，代表澎湖縣出賽的林育夙挑戰男子肢障S5級100公尺自由式、50公尺蝶式與50公尺仰式，一口氣打破3項全國紀錄，不過拿手的50公尺仰式仍差0.97秒未達亞帕運參賽標準，讓他賽後直呼可惜。

全障運／陳玉連甜蜜復仇 攜手張芷綾同破鐵餅全國紀錄續拚亞帕運達標

115年全國身心障礙國民運動會今天在板橋體育場展開田徑首日賽程，其中在肢體障礙女子輪椅組鐵餅F55級決賽就上演頂尖對決，包括臺北市田徑「競速女王」陳玉連與上屆冠軍台中市張芷綾雙雙打破全國紀錄，其中陳玉連更是靠著最後一次試擲的12公尺98，險勝張芷綾的12公尺74拿下金牌，單日進帳雙金。

全障運／男子健力勇破全國紀錄 鄧和成本業開復康巴士 客人笑到不想下車

115年全障運賽事出現破全國紀錄消息，44歲鄧和成在男子健力賽中，第1次試舉就成功舉起123公斤打破第8級全國紀錄，最終以130公斤作收輕鬆摘金。放下槓鈴的鄧和成以開復康巴士為本業，他對工作充滿熱情，能讓「客人」笑出聲甚至不想下車，就是他最大成就感來源。

全障運新莊開幕 蕭煌奇登台獻唱你是我的眼 5千選手拚超越自我

115年全國身心障礙國民運動會今下午在新莊體育館開幕，賽事持續到26日，來自全國各縣市超過5000名選手及隊職員，角逐11項競賽性及5項聯誼性運動。金曲歌王蕭煌奇在開幕典禮上，獻唱成名曲「你是我的眼」，鼓舞現場氣氛。

全障運／鄧和成男子健力破全國摘金 開復康巴士最愛聽到客人笑

44歲的鄧和成今天在115年全國身心障礙國民運動會男子健力，以130公斤打破第8級全國紀錄輕鬆摘金；放下槓鈴的他，是開復康巴士為本業，每次能讓「客人」笑出聲甚至不想下車，就是鄧和成最大成就感來源。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。