跆拳道／陳亮希亞錦賽奪銅 生涯首面正式錦標賽獎牌

在蒙古烏蘭巴托舉行的亞洲跆拳道錦標賽，台灣好手陳亮希今天在男子87公斤級4強戰以0比2不敵韓國名將朴優赫，拿到1面銅牌，同時是生涯首面正式錦標賽獎牌。

這次跆拳道亞錦賽攸關名古屋亞運資格，台灣代表隊前兩日靠著新生代的王婕菱、劉侑芸陸續踢進金牌戰，累積進帳1金、1銀成績，而萊茵魯爾世大運國手陳亮希今天延續台灣隊的奪牌氣勢，尤其8強戰以2比0擊敗泰國選手莫瑟（Jack Woody Mercer），順利挺進4強、保底銅牌。

不過，4強挑戰曾贏得世錦賽金牌的韓國好手朴優赫，陳亮希遭遇極大挑戰，第1回合開局陷入0比5落後，追分未果情況下以3比7率先讓出，就算第2回合陳亮希打出不錯氣勢，一開始就手握9比0領先，沒想到在時間終了前遭到逆轉，最後無緣晉級金牌戰、以銅牌作收。

跆拳道對打總教練蘇泰源接受中央社採訪時表示，陳亮希前兩場有繳出應有水準，原本就評估以他的實力能夠順利過關，因此將重點擺在4強的對手朴優赫，畢竟過去對戰差距較大，所以特別制定應對策略，但朴優赫是身經百戰的選手，即便落後仍能穩定發揮，成為陳亮希很好的學習經歷。

蘇泰源透露，陳亮希先前在荷蘭公開賽、比利時公開賽就有亮眼表現，如今更登上亞錦賽頒獎台，更是生涯首面正式錦標賽的獎牌，而蘇泰源分析，陳亮希在這個量級優勢是腳法變化較多，也是他征戰國際賽一大特色，「相信這戰對他是很大鼓勵，未來一定能更好。」