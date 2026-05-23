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全障運／鄧和成男子健力破全國摘金 開復康巴士最愛聽到客人笑

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
彰化縣鄧和成在健力男子項目以130公斤打破第8級全國紀錄輕鬆摘金。圖／全障運提供
彰化縣鄧和成在健力男子項目以130公斤打破第8級全國紀錄輕鬆摘金。圖／全障運提供

44歲的鄧和成今天在115年全國身心障礙國民運動會男子健力，以130公斤打破第8級全國紀錄輕鬆摘金；放下槓鈴的他，是開復康巴士為本業，每次能讓「客人」笑出聲甚至不想下車，就是鄧和成最大成就感來源。

全國身心障礙國民運動會今天進行健力男子組賽事，合併第1、3、4、8級共7人參賽，鄧和成第1次試舉就成功舉起123公斤，打破第8級全國紀錄，最終以130公斤作收。鄧和成笑說：「今天賽前就打算要破全國紀錄，所以第1次就直接拚了，其實這跟我的最佳成績還有很大差距，練習時我可以舉起170公斤，反正不著急，讓我一屆一屆慢慢破。」

鄧和成在113年全障運拿到的是第7級金牌，今年則收穫第8級冠軍，他自信地說：「我想要多拿幾個不同量級的金牌！」過去這2年，鄧和成依舊維持良好的練習節奏，每天2-3小時、每周3天，都是利用下班時間按表操課，「我還是鼓勵每位身障者，都要出來運動，像我就把全障運當成每2年一次的同學會，看看大家過得如何。」

比較可惜的是，之前舉辦亞帕運的選拔賽時，鄧和成因為身體因素無法參賽，目前只能等待徵召方式，再圓他的亞帕運國手資格。鄧和成最早跟著同學林資惠練健力，練了3年才知道有輪椅籃球，讓從小就愛打籃球的他，決定投入新的領域，一打就是14年，還當了4屆亞帕運輪椅籃球國手。「後來是真的已經打不動了，才決定重回健力賽事，而且這是個人運動，會更有動力把自己的狀態保持好。」

卸下選手身分，鄧和成是復康巴士的司機，因為個性開朗、開車又穩，竟然成為車隊中的「紅牌」，人緣好到一堆客人指定要搭他的車，甚至到了目的地都還不肯下車，「可能我自己是身障者，又很會自娛娛人，知道客人心理需要的是什麼，可以給坐車的人更多安全感，甚至讓一些自怨自艾的乘客能放鬆心情，願意持續去復健」

但鄧和成開玩笑說：「我沒辦法分身，派車也不是我可以決定的，還要跟那些指定我的客人說聲抱歉了。以前我是受幫助的一方，現在我是幫助人的一方，加上我本身就愛開車，剛好職業跟興趣相符合，讓我更能證明身障者不只是身障者。」

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