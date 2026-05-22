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高球／TLPGA大聯大女子公開賽 李欣續領先、曾雅妮緊追
TLPGA大聯大女子高爾夫公開賽，今天在揚昇高爾夫俱樂部進行第2回合，地主好手李欣抓5博蒂、0柏忌，繳出全場最低67桿，並以2天131桿持續保持單獨領先，曾雅妮則緊追在後。
總獎金新台幣1500萬元的台灣女子職業高爾夫協會（TLPGA）大聯大女子高爾夫公開賽，是台巡賽裡數一數二的高額獎金賽事，除領先的李欣外，包括「微笑球后」曾雅妮、日巡好手蔡佩穎、尋求衛冕的李旻都參賽。
首回合繳出64桿的李欣，今天持續維持好手感，從第1洞出發的她，前9洞抓2博蒂，轉場後再進帳3博蒂，在難度極高的揚昇球場0失誤，確實相當難得。
李欣賽後表示，今天在球道上的表現沒那麼理想，所以鐵桿受到的影響最大；儘管有好幾洞擊球方向出現偏離，所幸後續還是靠著一切一推救了回來，順利將球維持在可以推進救Par的範圍。
首回合以66桿排第2的曾雅妮，今天表現倒吃甘蔗，從第10洞出發，抓2博蒂、吞2柏忌；轉場後又在第5洞吞柏忌，讓她單日總桿數一度高於標準桿。
不過，從小在揚昇球場練球的曾雅妮，先在第8洞抓博蒂入袋，接著在收尾的第9洞展現功力，直接獵鷹作收，讓她最終單回合收下70桿，並以2天136桿續保單獨第2，落後領先的李欣5桿。
曾雅妮提到，下場後有點「想太多」，導致不論在木桿或鐵桿，都會在選桿上太過猶豫不決，幸好最後2洞穩定發揮，「接下來2天我會保持自己的節奏，還是會有很多製造Birdie的機會。」
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