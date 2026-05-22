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全障運／呂如晃保齡球TPB10男子全項2連霸 還是百家團購店董事長

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
台南市呂如晃勇奪2金、2銀、1銅。圖／全障運提供
台南市呂如晃勇奪2金、2銀、1銅。圖／全障運提供

67歲的呂如晃在115年全國身心障礙國民運動會，代表台南市勇奪2金、2銀、1銅，他謙虛表示是運氣好，想不到更厲害的是他慧眼獨具，當年看見團購商機開展事業，如今在全台坐擁超過百家加盟店，是南台灣團購第一品牌「莊敬生活百貨」董事長。

從年輕時期就開始打保齡球的呂如晃，在因緣際會下認識台南市身心障礙運動委員會的人，就被詢問要不要一起參加比賽，從此正式展開自己的選手生涯，他笑說，「當初只是喜歡運動啦，就這樣意外成為選手。」

身經百戰的呂如晃在本屆三人賽、TPB10男子全項拿下金牌，其中全項更締造2連霸，另外個人賽、雙人賽皆為銀牌，以及四人賽銅牌。

曾經代表台灣三度征戰亞帕運的呂如晃，在亞帕運也得過獎牌，但他除了是保齡球好手，更是團購市場的先驅。原本專職做批發商的他，直到十年前看見團購商機，下定決心認真經營團購市場。

不僅如此，呂如晃非常有生意頭腦，決定成立「莊敬生活百貨」，目前全台各地都有加盟店，他自豪地說，現在加盟店已經超過100家，呂如晃表示，當初會接觸團購，就是想幫助更多人，讓大家能快速、方便，且一定可以省錢買到好貨；開放團購店加盟，公司絕對會協助加盟主，讓更多人可以獲得更好的生活。

即使已經貴為董事長，呂如晃仍熱衷打保齡球，一個星期可以打個4、5次，他知道唯有健康的身體才是一切，同時他會到世界各地打比賽，畢竟「行萬里路，讀萬卷書」，四處遊歷可以發掘許多事情，並用自己的能力幫助更多需要的人。

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