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跆拳道／劉侑芸亞錦賽鍍銀 教練：戰術敢用給予肯定

中央社／ 台北22日電

台灣女子跆拳道好手劉侑芸，今天在蒙古烏蘭巴托舉行的亞錦賽49公斤級決賽，以0比2敗給韓國金香基，仍收下1面銀牌；教練蘇泰源表示，雖然落敗，但整體戰術很敢用，還是給予肯定。

現年19歲的劉侑芸，在去年的跆拳道世界錦標賽風光摘金後備受矚目，今年的全大運同樣毫無懸念奪冠，以最佳狀態出征亞洲錦標賽。

世界排名第2的劉侑芸今天一路過關，4強賽在先輸首回合的情況下，仍以2比1逆轉擊退中國好手傅曉璐晉級金牌戰。

決賽面對世界排名第8的金香基，首回合和對手陷入焦土戰，最終分數1比1，但對手以較佳的攻擊得分部位判定獲勝。

第2回合開賽劉侑芸就靠著一記上端攻擊取得3比0優勢，且幾乎整回合都保持領先；第2回合結束前15秒，劉侑芸還以6比2領先對手，但隨後對手連續2次中端得分加上自己被扣分，讓金香基連得5分上演逆轉秀。

教練蘇泰源在接受中央社記者訪問時無奈表示，「侑芸在比賽時很容易受到外界因素而影響專注度，像她就覺得對手一直抓她，然後又多次踢到她的下襠，但裁判都沒有喊犯規，連帶影響自己的心情。」

蘇泰源強調，「雖然她年紀還很輕，但想要成為一名頂尖的選手，心態上面就不應該發生這樣的情況。」

他提到，4強戰其實很關鍵，幾個月前的比利時大獎賽還輸給傅曉璐很多分，結果今天就逆轉勝，所以決賽沒能好好發揮真的有些可惜。

不過蘇泰源還是對愛徒相當肯定，「從世錦賽奪金之後，外界就很關注侑芸，她也給自己非常大的壓力，不過這場比賽她還是把賽前設定的戰術都發揮出來，尤其第2回合根本壓著對手打，只能說比賽結果誰都難預料。」

蘇泰源指出，49公斤級是亞運量級，因此這次亞錦賽各國都精銳盡出非常難打，目前預計在亞運前至少會安排2場國際賽事搶積分，才能在亞運拿到較好的種子席次。

跆拳道 韓國

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