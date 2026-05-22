快訊

鐵軌排石頭當好玩？台鐵區間車台中海線撞上受阻 涉案未成年學生下場慘了

温嵐仍在加護病房 經紀人親曝「最新病況」9字惹心酸

聽新聞
0:00 / 0:00

帕拉桌球／台北精英賽首度升格ITTF最高級賽事 中華隊狂掃4金

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
2026年台北市國際帕拉桌球精英賽我國好手拿下4金、3銀、6銅表現。圖／中華帕拉林匹克總會提供
2026年台北市國際帕拉桌球精英賽我國好手拿下4金、3銀、6銅表現。圖／中華帕拉林匹克總會提供

「2026年台北市國際帕拉桌球精英賽」近日在中國文化大學大孝體育館正式落幕，本次賽事由運動部指導、中華帕拉林匹克總會主辦，首度升格為國際桌球總會（ITTF）最高等級的「Elite 精英賽」，中華隊在5天賽程中斬獲優異戰績，在單打項目拿下2金、2銀、3銅，雙打賽事再進帳2金、1銀、3銅。其中，巴黎帕運銀牌好手陳柏諺表現亮眼，包辦金、銀、銅3面獎牌。

陳柏諺此役大放異彩，包辦金、銀、銅牌，受訪時他坦言，這次對手強度蠻高，自己雖對雙打奪金感到開心，但卻也遺憾在單打部分仍有不足之處。陳柏諺自評，「單打部分其實腦袋有點空白，戰術上還需要修正。」他特別感謝團隊支持，「不管是防護員、訓練員還是教練，很多人一直在背後支持，希望未來能繼續爭取亞帕運榮耀。」

同樣代表出賽的帕運國手田曉雯，在收獲1金、1銀後，針對單打項目的失利進行了深刻的反思。她坦言：「這次因為是精英賽，有更多強敵來參賽。單打的部分覺得可惜，調整上慢了一點。跟前陣子打二輪時完全不一樣。我在調整上確實比別人慢，也沒耐心。如果在關鍵時刻更有耐心，調整再快一點，絕對有機會打到第五局。第四局中間段其實有追回來一點，我應該要抓住那個時機，再多咬幾分，讓她亂掉，這樣才會有氣勢。」

本次賽會的醫療防護由台北醫院團隊支援，醫師王宥騰受訪時表示，雖然帕拉選手身體狀況特殊，但整體醫療應變皆在掌控範圍內，「我覺得對我來說算偏大同小異，沒有太緊急的狀況。但我們事前針對輪椅運動可能遇到的緊急狀況都有特別注意。」

作為ITTF最高等級賽事，本次規格要求嚴苛，需同時備齊比賽場地、熱身場地與練習場地，且一次需容納達30張球桌。中華帕總代理秘書長張富貴表示，「這個精英賽的等級跟之前辦的比賽完全不一樣，這等於說是最高級的賽事。這是我們第一次辦規模這麼大的賽事，選手來的都是菁英，有前10名的選手，TT9級也有帕運前3名的選手來台灣。」

張富貴指出，本次籌備動用了整隊人力，幸虧文化大學提供彈性空間，才能調度出15張以上無障礙球桌。面對報名人數遠超預期，加上無障礙住宿與運輸的挑戰，張富貴直言，「真的是歷經千辛萬苦，終於順利圓滿。很多選手賽後給予極高評價，競賽經理甚至第一天辦完就要求明年一定要再辦，這對我們是很大的肯定。」

中華隊 台北 帕運

延伸閱讀

全障運／女王頭獎座竟能掛獎牌 黃正豪／朱宣潔奪混雙首金後讚嘆不已

匹克球／台灣成立職業賽 鍾振煒開心不用出國拚戰

跆拳道／王婕菱亞錦賽獲勝 奪女子隊史暌違10年金牌

四維盃決賽首次直播完美落幕 五男陳品赫奪五連冠

相關新聞

全障運／呂如晃保齡球TPB10男子全項2連霸 還是百家團購店董事長

67歲的呂如晃在115年全國身心障礙國民運動會，代表台南市勇奪2金、2銀、1銅，他謙虛表示是運氣好，想不到更厲害的是他慧眼獨具，當年看見團購商機開展事業，如今在全台坐擁超過百家加盟店，是南台灣團購第一品牌「莊敬生活百貨」董事長。

帕拉桌球／台北精英賽首度升格ITTF最高級賽事 中華隊狂掃4金

「2026年台北市國際帕拉桌球精英賽」近日在中國文化大學大孝體育館正式落幕，本次賽事由運動部指導、中華帕拉林匹克總會主辦，首度升格為國際桌球總會（ITTF）最高等級的「Elite 精英賽」，中華隊在5天賽程中斬獲優異戰績，在單打項目拿下2金、2銀、3銅，雙打賽事再進帳2金、1銀、3銅。其中，巴黎帕運銀牌好手陳柏諺表現亮眼，包辦金、銀、銅3面獎牌。

足球／陳柏良菁英學院彰化開訓 新生代國腳楊朝景回娘家傳承

2026 BE HEROES陳柏良足球菁英學院今天下午於彰化縣立體育場舉行盛大開幕儀式，本屆學院迎來推廣基層足球的第十個年頭，現場匯集了高中足球聯賽勁旅包括台南北門高中、高雄路竹高中、花蓮花蓮高農與台中惠文高中的頂尖選手，共同接受為期三天的專業特訓。

匹克球／台灣成立職業賽 鍾振煒開心不用出國拚戰

台灣將成立「亞洲菁英匹克球聯盟」的職業聯賽，象徵這項運動邁向新領域，台灣的職業球員鍾振煒今天笑說：「終於不用一直飛到國外...

NASCAR兩冠王布仕驟逝享年41歲 生涯63勝留傳奇紀錄

美國改裝房車系列賽（NASCAR）明星車手布仕（Kyle Busch）今天辭世，享年41歲。他兩度奪得NASCAR盃系列...

匹克球／亞洲菁英聯盟8月開打 總獎金100萬元

匹克球成為全球人氣極高的新興運動，亞洲菁英匹克球聯盟（Asia Elite Pickleball League，簡稱AEPL）今天正式成立，執行長張智維宣布，聯盟第一個賽季將於8月展開，目標為台灣匹克球打造高品質、有競爭強度的舞台，並與國際接軌。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。