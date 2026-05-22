帕拉桌球／台北精英賽首度升格ITTF最高級賽事 中華隊狂掃4金

「2026年台北市國際帕拉桌球精英賽」近日在中國文化大學大孝體育館正式落幕，本次賽事由運動部指導、中華帕拉林匹克總會主辦，首度升格為國際桌球總會（ITTF）最高等級的「Elite 精英賽」，中華隊在5天賽程中斬獲優異戰績，在單打項目拿下2金、2銀、3銅，雙打賽事再進帳2金、1銀、3銅。其中，巴黎帕運銀牌好手陳柏諺表現亮眼，包辦金、銀、銅3面獎牌。

陳柏諺此役大放異彩，包辦金、銀、銅牌，受訪時他坦言，這次對手強度蠻高，自己雖對雙打奪金感到開心，但卻也遺憾在單打部分仍有不足之處。陳柏諺自評，「單打部分其實腦袋有點空白，戰術上還需要修正。」他特別感謝團隊支持，「不管是防護員、訓練員還是教練，很多人一直在背後支持，希望未來能繼續爭取亞帕運榮耀。」

同樣代表出賽的帕運國手田曉雯，在收獲1金、1銀後，針對單打項目的失利進行了深刻的反思。她坦言：「這次因為是精英賽，有更多強敵來參賽。單打的部分覺得可惜，調整上慢了一點。跟前陣子打二輪時完全不一樣。我在調整上確實比別人慢，也沒耐心。如果在關鍵時刻更有耐心，調整再快一點，絕對有機會打到第五局。第四局中間段其實有追回來一點，我應該要抓住那個時機，再多咬幾分，讓她亂掉，這樣才會有氣勢。」

本次賽會的醫療防護由台北醫院團隊支援，醫師王宥騰受訪時表示，雖然帕拉選手身體狀況特殊，但整體醫療應變皆在掌控範圍內，「我覺得對我來說算偏大同小異，沒有太緊急的狀況。但我們事前針對輪椅運動可能遇到的緊急狀況都有特別注意。」

作為ITTF最高等級賽事，本次規格要求嚴苛，需同時備齊比賽場地、熱身場地與練習場地，且一次需容納達30張球桌。中華帕總代理秘書長張富貴表示，「這個精英賽的等級跟之前辦的比賽完全不一樣，這等於說是最高級的賽事。這是我們第一次辦規模這麼大的賽事，選手來的都是菁英，有前10名的選手，TT9級也有帕運前3名的選手來台灣。」

張富貴指出，本次籌備動用了整隊人力，幸虧文化大學提供彈性空間，才能調度出15張以上無障礙球桌。面對報名人數遠超預期，加上無障礙住宿與運輸的挑戰，張富貴直言，「真的是歷經千辛萬苦，終於順利圓滿。很多選手賽後給予極高評價，競賽經理甚至第一天辦完就要求明年一定要再辦，這對我們是很大的肯定。」