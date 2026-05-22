足球／陳柏良菁英學院彰化開訓 新生代國腳楊朝景回娘家傳承

2026 BE HEROES陳柏良足球菁英學院今天下午於彰化縣立體育場舉行盛大開幕儀式，本屆學院迎來推廣基層足球的第十個年頭，現場匯集了高中足球聯賽勁旅包括台南北門高中、高雄路竹高中、花蓮花蓮高農與台中惠文高中的頂尖選手，共同接受為期三天的專業特訓。

今年由於「台灣隊長」陳柏良仍在中甲賽季進行中無法返台執教，但他也希望這屆邁入第十年的訓練營能夠延續下去，特別再度邀請到自己的老戰友「鋼鐵人」陳毅維擔任總教練，為所有高中菁英選手帶來最專業的訓練。

為了回饋彰化長期以來的鼎力支持，訓練營開訓前一日，菁英學院教練團成員也特地前往彰化縣福興鄉大興國小，為校隊的小朋友們帶來寓教於樂的足球訓練。大興國小是彰化縣足球傳統名校，在全國小學五人制與八人制足球賽中屢創佳績。當天小朋友們在教練團淺顯易懂的基礎訓練中，也更體會到了足球的迷人之處，快樂地享受整個下午的足球時光。

2024年首度入選中華男足成人隊、現效力於港超九龍城足球俱樂部的楊朝景，是2022年菁英學院的學員之一，今天特別以學長身分「回娘家」，以過來人經驗給予學弟們真摯的建議。他表示這三天最寶貴的學習在於溝通與細節，也特別提到學院訓練時對每個技術動作嚴格要求，正是讓球員突破自我的關鍵。楊朝景最後也勉勵學弟們，「好好享受足球，多去溝通，並在每一部分都做到最好。」

本屆訓練營除了由陳毅維擔任總教練外，由老班底李盟乾、呂昆錡、莊明諺組成的國家隊級教練團也再度回歸。陳毅維表示，今年課程重心特別放在「門前的最後一腳處理」、「進攻選擇」以及「跑位距離」。

對於選拔明年菁英賽代表隊的標準，陳毅維坦言，除了球技是基本門檻，他更看重戰術配合度以及訓練態度。陳毅維也提到，身為總教練，他的任務就是將職業級的經驗濃縮在短短三天內，盡可能讓選手快速吸收，希望這場高強度的特訓，能成為學員未來足球生涯的重要養分。