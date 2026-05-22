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羽球／大馬大師賽 吳冠勳李佳馨止步8強創本季最佳

中央社／ 台北22日電

BWF超級500等級的馬來西亞羽球大師賽，台灣混雙組合吳冠勳、李佳馨，今天在8強面對世界第6的丹麥組合克利斯提安森、博爾，以17比21、14比21落敗，仍寫下他們本季最佳成績。

世界羽球總會（BWF）混雙排名第37名的吳冠勳、李佳馨，是國內的情侶混雙搭檔。他們在今年賽季表現掙扎，大馬賽前打了10場比賽，僅1場晉級16強，其餘都是首輪敗。

不過，本週來到馬來西亞大師賽，吳冠勳、李佳馨表現出色，一路挺進8強賽，今天是生涯首度對壘克利斯提安森（Mathias Christiansen）、博爾（AlexandraBoje）組合。

首局開打，台灣組合就陷入落後，比賽中段一度追成13比13平手，只可惜後續又被對手連得4分拉開差距，最終就先讓出首局。

第2局開賽，吳冠勳、李佳馨換邊後搶下第1分，可惜接著自己主動失誤過多，白白送分給對手，讓丹麥組合連得7分超前比數。

吳冠勳、李佳馨受制於對手出色的平抽擋，連續得分最多2分，只能看著對手逐漸拉開差距，最後直落2敗北，結束這場比賽。

至於另一組台灣女雙搭檔陳妍妃、孫亮晴，今天同樣在8強出賽，可惜和中國對手鏖戰58分鐘後，仍以14比21、21比18、15比21落敗；而台灣選手也全數遭到淘汰。

李佳馨 羽球 丹麥

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