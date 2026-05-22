快訊

獨／警察當靠山？台中私地變既成道路查無公文 地主控公所濫權

蘇姿丰：現在是投資關鍵時刻 百億美元就是對台灣投下「信任票」

馬英九失智？大姐馬以南出手聲請「輔助宣告」 台北地院本周已收分案

聽新聞
0:00 / 0:00

匹克球／台灣成立職業賽 鍾振煒開心不用出國拚戰

中央社／ 台北22日電
台灣將成立「亞洲菁英匹克球聯盟」職業聯賽，台灣職業球員鍾振煒（圖）22日笑說：「終於不用一直飛到國外參賽了。」中央社
台灣將成立「亞洲菁英匹克球聯盟」職業聯賽，台灣職業球員鍾振煒（圖）22日笑說：「終於不用一直飛到國外參賽了。」中央社

台灣將成立「亞洲菁英匹克球聯盟」的職業聯賽，象徵這項運動邁向新領域，台灣的職業球員鍾振煒今天笑說：「終於不用一直飛到國外參賽了。」

亞洲菁英匹克球股份有限公司今天宣布成立「亞洲菁英匹克球聯盟（Asia Elite Pickleball League，AEPL）」，預計8月初開打，賽季會一直到11月總決賽，初步規劃6支球隊、8個分站，聯賽總獎金有新台幣100萬。

過去幾年一直都在國外征戰的台灣匹克球職業好手鍾振煒，在接受中央社記者訪問時表示，「平均來說，球員一個月至少要出國參加2到3站賽事，每一站成本至少要3萬起跳，對選手來說負擔有點重，等於把在台灣的收入，都拿去參賽了。」

今年暑假台灣開始有匹克球聯賽，這讓鍾振煒相當興奮與期待，「除了不用一直飛出國參賽外，這個聯賽也同步跟亞洲接軌，這樣我還是有很多機會可以和頂尖選手對抗，繼續提升自己的實力。」

現年26歲的鍾振煒提到，原本自己從小學3年級開始接觸網球，就這樣練了14年；一直到2021年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情時，全台的網球場都關閉，「剛好那時爸爸的朋友帶了匹克球回台灣，我接觸了1、2次，覺得很好玩又有成就感，就此改練匹克球。」

他強調，雖然匹克球的來回球速、球質不快，但相當考驗選手的反應能力，而且節奏也很快，「這都是吸引我的地方。」

鍾振煒指出，越南應該是現在最瘋匹克球的亞洲國家，一條街上至少就會有3家匹克球場（館），聽說越南2年就打造9萬面匹克球場地，「他們的職業球星受歡迎程度，不亞於藝人，希望台灣能有一天也可以這麼風行。」

中央社

延伸閱讀

中職／光總稱阿部雄大來台「需要很大勇氣」 林栚呈幫I人打開開關

中職／不甘心不放手 味全龍林子昱從吃局數拚到勝利組

四維盃決賽首次直播完美落幕 五男陳品赫奪五連冠

TPVL／天鷹、連莊共8球員無法打季後賽 聯盟致歉盼球迷再給機會

相關新聞

匹克球／台灣成立職業賽 鍾振煒開心不用出國拚戰

台灣將成立「亞洲菁英匹克球聯盟」的職業聯賽，象徵這項運動邁向新領域，台灣的職業球員鍾振煒今天笑說：「終於不用一直飛到國外...

NASCAR兩冠王布仕驟逝享年41歲 生涯63勝留傳奇紀錄

美國改裝房車系列賽（NASCAR）明星車手布仕（Kyle Busch）今天辭世，享年41歲。他兩度奪得NASCAR盃系列...

匹克球／亞洲菁英聯盟8月開打 總獎金100萬元

匹克球成為全球人氣極高的新興運動，亞洲菁英匹克球聯盟（Asia Elite Pickleball League，簡稱AEPL）今天正式成立，執行長張智維宣布，聯盟第一個賽季將於8月展開，目標為台灣匹克球打造高品質、有競爭強度的舞台，並與國際接軌。

日滑冰新神仙組合! 前世界冠軍情侶宇野昌磨、本田真凜將搭檔重返賽場

日本花式滑冰情侶檔宇野昌磨與本田真凜今（22日）在IG宣布兩人將以雙人組合之姿，重返冰舞競技賽場，且將以參加奧運為目標。這個消息令日本運動迷非常興奮。

TPVL／天鷹、連莊共8球員無法打季後賽 聯盟致歉盼球迷再給機會

台灣職業排球聯盟（TPVL）職排元年季後賽即將點燃戰火，但因應國際排球總會（FIVB）規範，受國家隊徵召的球員須於5月17日向所屬國家隊報到，將導致部分球隊主力球星與外籍球員將缺席後續賽事，針對賽程安排未能與國際賽期完美錯開，導致球迷期待落空，TPVL今天向外界詳細說明始末，並致上最深歉意。

馬來西亞名人賽／王子維遭逆轉 台將單打全軍覆沒

BWF超級500系列的馬來西亞名人賽今天將產出最後8強，8組台將只有混雙吳冠勳／李佳馨和女雙陳妍妃／孫亮晴闖關，男單「羽球王子」王子維在先下一城下遭泰國對手提拉薩庫爾（Panitchaphon Teeraratsakul）逆轉，止步第二輪，代表台將在單打全軍覆沒。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。