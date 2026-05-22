匹克球／台灣成立職業賽 鍾振煒開心不用出國拚戰

台灣將成立「亞洲菁英匹克球聯盟」的職業聯賽，象徵這項運動邁向新領域，台灣的職業球員鍾振煒今天笑說：「終於不用一直飛到國外參賽了。」

亞洲菁英匹克球股份有限公司今天宣布成立「亞洲菁英匹克球聯盟（Asia Elite Pickleball League，AEPL）」，預計8月初開打，賽季會一直到11月總決賽，初步規劃6支球隊、8個分站，聯賽總獎金有新台幣100萬。

過去幾年一直都在國外征戰的台灣匹克球職業好手鍾振煒，在接受中央社記者訪問時表示，「平均來說，球員一個月至少要出國參加2到3站賽事，每一站成本至少要3萬起跳，對選手來說負擔有點重，等於把在台灣的收入，都拿去參賽了。」

今年暑假台灣開始有匹克球聯賽，這讓鍾振煒相當興奮與期待，「除了不用一直飛出國參賽外，這個聯賽也同步跟亞洲接軌，這樣我還是有很多機會可以和頂尖選手對抗，繼續提升自己的實力。」

現年26歲的鍾振煒提到，原本自己從小學3年級開始接觸網球，就這樣練了14年；一直到2021年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情時，全台的網球場都關閉，「剛好那時爸爸的朋友帶了匹克球回台灣，我接觸了1、2次，覺得很好玩又有成就感，就此改練匹克球。」

他強調，雖然匹克球的來回球速、球質不快，但相當考驗選手的反應能力，而且節奏也很快，「這都是吸引我的地方。」

鍾振煒指出，越南應該是現在最瘋匹克球的亞洲國家，一條街上至少就會有3家匹克球場（館），聽說越南2年就打造9萬面匹克球場地，「他們的職業球星受歡迎程度，不亞於藝人，希望台灣能有一天也可以這麼風行。」