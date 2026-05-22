匹克球／亞洲菁英聯盟8月開打 總獎金100萬元

匹克球成為全球人氣極高的新興運動，亞洲菁英匹克球聯盟（Asia Elite Pickleball League，簡稱AEPL）今天正式成立，執行長張智維宣布，聯盟第一個賽季將於8月展開，目標為台灣匹克球打造高品質、有競爭強度的舞台，並與國際接軌。

AEPL第一個賽季將於8到11月在全台舉行8站賽事，每站設立獎金，預計有6支隊伍與會；8站外將設年度總決賽，總決賽另有獎金，整個賽事總獎金達100萬元。

張智維表示，今年全台接觸過匹克球的民眾預估將到120萬人，台灣已有許多好手投入亞洲職業賽，更有不乏亞洲第一、世界前10的選手，今天出席記者會的男將鍾振煒就是各國征戰的好手，AEPL的成立讓台灣好手不用出國就有舞台，希望能獲得更多企業注意、投入，讓選手獲更多資源。

目前AEPL已收到4、5間企業的組隊徵詢，有3對3賽事舉辦背景的張智維也與亞洲各國聯繫，AEPL今年從台灣出發，明年賽季會加入新加坡、馬來西亞、香港和澳門的隊伍，2029年再納入更多亞洲球隊，和國際接軌。