日滑冰新神仙組合! 前世界冠軍情侶宇野昌磨、本田真凜將搭檔重返賽場

日本花式滑冰情侶檔宇野昌磨與本田真凜今（22日）在IG宣布兩人將以雙人組合之姿，重返冰舞競技賽場，且將以參加奧運為目標。這個消息令日本運動迷非常興奮。

28歲的宇野在兩屆冬奧中拿過男子花式滑冰1銀、2銅，亞運金牌、世界大獎賽總決賽金牌等，也是6次日本男子冠軍。24歲的本田是2016年世界青少女花滑冠軍，被視為是安藤美姬、淺田真央接班人，不過轉進成人組賽事以後，成績並不出色。不過她的美貌與天真性格一直受到冰迷愛戴，IG有超過百萬追蹤。

宇田與本田在2022年公開承認交往，且都在2024年宣布退休，轉戰花滑表演，也在宇野企畫的花式滑冰秀一起表演過雙人冰舞。在今天的聲明中，他們說其實從退休之日起，他們就計畫未來要在冰上合作，以進軍奧運為目標。

兩人的單人滑冰技巧無庸置疑，不過冰迷認為，宇野身高只有158公分，在手長腳長的世界冰舞界可能比較吃虧，本田有163公分。冰上舞蹈（Ice Dance）側重於舞步、音樂詮釋與流暢性，源自社交舞，不包含拋跳等高風險動作。雙人滑冰則包含拋跳、托舉等力量與高度並重的動作。已退休的日本雙人滑冰冬奧金牌「璃龍來」組合男生木原龍一有175公分、女生三浦璃來146公分。