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NASCAR兩冠王布仕驟逝享年41歲 生涯63勝留傳奇紀錄

中央社／ 洛杉磯21日綜合外電報導
美國改裝房車系列賽（NASCAR）明星車手布仕（Kyle Busch）今天辭世，享年41歲。 美聯社
美國改裝房車系列賽（NASCAR）明星車手布仕（Kyle Busch）今天辭世，享年41歲。 美聯社

美國改裝房車系列賽（NASCAR）明星車手布仕（Kyle Busch）今天辭世，享年41歲。他兩度奪得NASCAR盃系列賽（CupSeries）冠軍，是一位被視為這項運動史上最偉大車手之一的傳奇人物。

法新社報導，布仕當時正處於NASCAR最高級別賽事的第22個賽季，他今天稍早因一種未公開、但被形容為「嚴重疾病」的病症住院治療。布仕家屬之後在一份聯合聲明中證實了他離世的消息。

聯合聲明指出，「代表布仕家屬、李察柴德瑞斯車隊（Richard Childress Racing）以及整個NASCAR，我們懷著沉痛心情宣布布仕突然且令人悲痛地離世。」

聲明指出，「整個NASCAR大家庭都心碎不已…凱爾（布仕之名）是罕見的天才，是一位一個世代才會出現一次的車手。他勇猛無畏、充滿熱情、技術極其精湛，也深深熱愛這項運動與車迷…在這段極其艱難的時刻，我們懇請大家尊重家屬隱私，並持續為他們祈禱與關懷。」

布仕在2015年與2019年奪下NASCAR Cup Series總冠軍，職業生涯累積63場勝利，在NASCAR歷史勝場排行榜名列第9。

他以無所畏懼、侵略性十足的駕駛風格聞名，獲得Rowdy（狂野小子）的綽號，名稱源自湯姆克魯斯（Tom Cruise）1990年電影「霹靂男兒」（Days ofThunder）中的角色。

NASCAR是美國最受歡迎的賽車運動之一，主要以高速橢圓賽道競速為主。車手駕駛特製的改裝量產車（Stock Car），時速經常超過200英里（約321公里）。

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