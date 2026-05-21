快訊

馬英九基金會家變延燒多日 周美青、馬以南聲明曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

TPVL／天鷹、連莊共8球員無法打季後賽 聯盟致歉盼球迷再給機會

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
TPVL針對賽程安排疏失向球迷致歉。圖／TPVL提供
TPVL針對賽程安排疏失向球迷致歉。圖／TPVL提供

台灣職業排球聯盟（TPVL）職排元年季後賽即將點燃戰火，但因應國際排球總會（FIVB）規範，受國家隊徵召的球員須於5月17日向所屬國家隊報到，將導致部分球隊主力球星與外籍球員將缺席後續賽事，針對賽程安排未能與國際賽期完美錯開，導致球迷期待落空，TPVL今天向外界詳細說明始末，並致上最深歉意。

TPVL聯盟指出，籌組職排元年，聯盟在賽程安排上面臨諸多挑戰，今年三、四月期間，國內主要比賽場館需配合大專排球聯賽及高中排球聯賽等重要學生賽事，導致TPVL在此期間面臨場地短缺的困境。為確保賽季得以完整且順利進行，經聯盟與各球團開會討論後達成共識，決議將賽事向後順延，聯盟隨後也與FIVB進行溝通協調，並順利取得同意，確認可以將本賽季的完賽日期，展延至6月2日。

TPVL強調，作為國際排球大家庭的一員，在獲得展延許可的同時，仍須嚴格遵守FIVB的國際賽事時程安排。依據規定，全球所有受國家隊徵召的球員，皆必須於5月17日向各自的國家隊報到以備戰國際賽。

TPVL指出，然而聯盟對於賽程長度與後續變動的評估仍有不夠周全之處，未能更提前完善避開國際賽期衝突。依據國際賽事相關規範，受國家隊徵召之球員須於指定時間向各自國家隊報到備戰，最終導致部分球員無法完整參與後續賽事，也讓球迷無法看見完整陣容出賽。對此，聯盟在此致上誠摯歉意。

聯盟坦承，整體賽程規劃與國際賽事行事曆的對接仍有精進空間，在申請展延之初，未能及時掌握各國國家隊大名單的徵召狀況。直至五月中旬，各國排協陸續公布正式大名單，才確認各隊陣中包含中華男排國手及具備國家隊身分的外籍球員，皆必須於期限後暫別聯賽。

對於此次主力陣容異動所帶來的影響與遺憾，聯盟深知讓許多期待季後賽的球迷失望了，我們必須誠摯承擔所有批評與檢討。對於未能在賽程規劃初期更完善地與國際賽期銜接，導致球迷無法看見完整陣容出賽，聯盟再次向所有支持職排的球迷朋友致上最深歉意。

聯盟承諾，將深刻記取此次經驗，未來在賽季規劃、國際賽事時程掌握及各國國家隊徵召資訊整合上，投入更完整的評估與溝通機制，盡最大努力避免類似情況再次發生，不辜負所有支持TPVL的球迷期待。

最後TPVL也再次真誠地對所有支持職業排球的球迷朋友們說聲：「對不起，讓你們失望了。我們會深刻記取這次經驗，努力做得更好，也懇請大家能再給TPVL一次機會。」

【最終無法出賽名單】

台鋼天鷹：陳玠廷、睿克、馬亞拉、馬可

台中連莊：張昀亮、汪秉勳、施琅、漢佳

TPVL針對賽程安排疏失向球迷致歉。圖／TPVL提供
TPVL針對賽程安排疏失向球迷致歉。圖／TPVL提供

國家隊 排球 TPVL

延伸閱讀

TPVL／各隊國手竟無法打季後賽！ 聯盟搞烏龍致歉：責無旁貸

DAZN打造最強籃球盛宴 PLG季後賽、FIBA 3對3系列賽一次看個夠

NBA／與湖人達共識！唐西奇返國治療腿傷 不打國際賽專注恢復訓練

世足賽／克國傳奇「魔笛」傷癒回歸！莫德里奇五度征戰世界盃

相關新聞

TPVL／天鷹、連莊共8球員無法打季後賽 聯盟致歉盼球迷再給機會

台灣職業排球聯盟（TPVL）職排元年季後賽即將點燃戰火，但因應國際排球總會（FIVB）規範，受國家隊徵召的球員須於5月17日向所屬國家隊報到，將導致部分球隊主力球星與外籍球員將缺席後續賽事，針對賽程安排未能與國際賽期完美錯開，導致球迷期待落空，TPVL今天向外界詳細說明始末，並致上最深歉意。

馬來西亞名人賽／王子維遭逆轉 台將單打全軍覆沒

BWF超級500系列的馬來西亞名人賽今天將產出最後8強，8組台將只有混雙吳冠勳／李佳馨和女雙陳妍妃／孫亮晴闖關，男單「羽球王子」王子維在先下一城下遭泰國對手提拉薩庫爾（Panitchaphon Teeraratsakul）逆轉，止步第二輪，代表台將在單打全軍覆沒。

全障運／女兒、女婿力挺 李佳婕攜隊友三人賽摘金盼再開「五金行」

繼個人賽、雙人賽奪金之後，台北市保齡球代表隊李佳婕攜手隊友林延栓／楊孟璋，在115年全國身心障礙國民運動會，以2310分獲得肢體障礙三人賽B組金牌，她在上屆全障運獨攬五金，今年同樣期待能再開「五金行」。

宏道盃全國冰石壺錦標賽周末登場 25日小巨蛋開放民眾體驗冰上刷刷樂

宏道盃全國冰石壺錦標賽將於5月23至24日在臺北小巨蛋舉行，吸引21支隊伍參賽。為促進冰石壺運動，25日將開放民眾體驗，專業教練將示範技巧，並提供器材。

馬來西亞名人賽／力退第6種子地主夫妻檔 寶島混雙勇闖8強

BWF超級500系列的馬來西亞名人賽今天將產出各組8強名單，台灣混雙組合吳冠勳／李佳馨上演逆轉勝，3局力退世界排名12的地主夫妻檔吳塤閥／賴潔敏，勇闖8強。

法網／38歲約克維奇請新教練助陣 證實將22度參賽拚第四冠

塞爾維亞名將約克維奇今天證實將與新教練團迎戰法國網球公開賽，同胞楚易基是他的新教練。與此同時，西班牙傳奇球星納達爾今天出...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。