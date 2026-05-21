馬來西亞名人賽／王子維遭逆轉 台將單打全軍覆沒

BWF超級500系列的馬來西亞名人賽今天將產出最後8強，8組台將只有混雙吳冠勳／李佳馨和女雙陳妍妃／孫亮晴闖關，男單「羽球王子」王子維在先下一城下遭泰國對手提拉薩庫爾（Panitchaphon Teeraratsakul）逆轉，止步第二輪，代表台將在單打全軍覆沒。

馬來西亞名人賽是一連4站亞洲賽的第二站，我國排名前2的「一哥」周天成和「左手重砲」林俊易都沒參賽，王柏崴和王子維成闖過頭關的男單台將代表。

今天率先上陣的王柏崴，和世界排名第5的印尼名將克里斯蒂（Jonatan Christie）大戰3局，可惜歷經66分鐘激戰以16：21、21：19、13：21吞；壓軸出賽的王子維，生涯首度遭遇世界排名28的提拉薩庫爾，先以21：17先下一城，但第二局以17：21讓出，決勝局2：2時又被對手連拿6分拉開差距，一路落後下以12：21出局。

唯一女單代表黃瀞平碰列第5種子的丹麥克里斯多福森（Line Christophersen），比賽只進行28分鐘就以13：21、12：21敗陣。

雙打部份，率先晉級的女雙陳妍妃／孫亮晴在「寶島內戰」以21：17、16：21、21：16力退自家人謝宜恩／鄧淳薫；林芷均／楊筑云以12：21、21：23不敵中國組合羅意／王汀戈，止步第二輪。

寶島混雙吳冠勳／李佳馨今天上演精彩逆轉勝，以21：19、7：21、21：19力退世界排名12、列第6種子的地主夫妻檔吳塤閥／賴潔敏，勇闖8強。

男雙僅存代表林煜傑／陳子睿，壓軸場碰日本熊谷翔／西大輝沒能突圍，以13：21、10：21止步。