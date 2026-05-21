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全障運／女兒、女婿力挺 李佳婕攜隊友三人賽摘金盼再開「五金行」

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
台北市李佳婕拿下個人本屆賽事第3面金牌。圖／全障運提供
台北市李佳婕拿下個人本屆賽事第3面金牌。圖／全障運提供

繼個人賽、雙人賽奪金之後，台北市保齡球代表隊李佳婕攜手隊友林延栓／楊孟璋，在115年全國身心障礙國民運動會，以2310分獲得肢體障礙三人賽B組金牌，她在上屆全障運獨攬五金，今年同樣期待能再開「五金行」。

在保齡球場奮戰20年，從球道油圖到出手動作，李佳婕對每個打球的細節都能侃侃而談，過程中除了志同道合的球友互相幫忙，她也十分感謝家人的支持。

兩年一次能代表台北市參加全障運，對李佳婕來說不僅是榮譽，也是檢視練習成果的好機會。她表示，大家平日早上去上班，她就是到球館練球，幾乎是風雨無阻，唯一能改變她練習計畫的，只有周末要幫忙照顧孫子。

談到這個「甜蜜的負荷」，李佳婕分享，過去遇到比賽無法親自照料時，都會交由其他親友幫忙，但這次就讀幼稚園的小孫子卻不太習慣，這幾天視訊時都哭著說很想念她，讓她十分不捨，家人也在她的運動路上給予許多支持。

李佳婕表示，女婿是馬來西亞的保齡球選手，訓練時女兒會幫忙錄影，女婿則會透過影片修正動作，也和她分享相關經驗和技巧，幫助她持續精進技術。這次女兒也作為陪伴者陪她參與比賽，「因為我年紀大了，體力也有限，過去都是讓其他選手幫忙，但對方也要比賽，不能佔用他太多時間和體力，這次多謝教練體諒我，允許我申請陪伴者。」

對於明天爭取連兩屆開「五金行」的目標，李佳婕表示，四人賽要拚金牌十分競爭，加上原定的隊友身體狀況不允許出賽，要更換另一名輪椅隊友，她說：「她也打得不錯，團體賽就互相幫忙。」

國民 金牌

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