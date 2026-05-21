跆拳道／王婕菱亞錦賽獲勝 奪女子隊史暌違10年金牌

在蒙古烏蘭巴托舉行的亞洲跆拳道錦標賽，台灣「跆拳道甜心」王婕菱今天在女子46公斤級金牌戰以4比2、6比3擊敗泰國女將普爾克德，摘下女子隊史暌違10年的金牌。

剛滿17歲、日前完成跆拳道世青賽2連霸的王婕菱，生涯首度亞錦賽就繳出亮眼表現，不僅先後擊敗隊友黃映瑄、韓國女將李宥敏，最後在金牌戰以4比2、6比3力退泰國女將普爾克德（PatcharakanPoolkerd），成為繼2016年莊佳佳、林宜青後，再度於亞錦賽奪金的女子選手。

跆拳道新星、阿美族的王婕菱。圖／中華奧會提供

王婕菱跆拳道亞錦賽摘金 教練暖心鼓勵成助力

台灣「跆拳道甜心」王婕菱今天在亞錦賽女子46公斤級拿到金牌，不僅突破「亞洲」賽事魔咒，更是女子隊史睽違10年的金牌，教練朱建安賽前暖心鼓勵成為助力。

在蒙古烏蘭巴托舉行的亞洲跆拳道錦標賽，年僅17歲的跆拳道新星王婕菱帶著極大壓力迎接生涯最大舞台，沒想到她逐步克服難關，先後擊敗隊友黃映瑄、韓國女將李宥敏，金牌戰再以2比0力退泰國女將普爾克德（Patcharakan Poolkerd），成為繼2016年莊佳佳、林宜青後，再有女子選手稱霸亞錦賽。

王婕菱確定摘下金牌的那一刻，在場邊指導的教練朱建安內心超級感動，並滿意愛徒表現，他接受中央社採訪時表示，王婕菱本季才開始轉戰成人組，這次亞錦賽堪稱「越級打怪」，加上攸關名古屋亞運資格，因此承擔很大壓力，而身為教練的朱建安只能不斷安撫「開心上場、享受比賽」。

朱建安指出，為了王婕菱專心備戰亞錦賽，並未讓她參加上週舉行的青年奧運國手選拔賽，導致愛徒有點悶悶不樂，甚至忍不住落淚，不過2人隨即達成共識，就是要拚這次亞錦賽的獎牌，「雖然金牌戰有點緊繃，但她還是逮到機會完成關鍵的上端攻擊。」

值得一提的是，王婕菱日前曾締造跆拳道世青賽2連霸，但對亞洲層級賽事始終有魔咒，包含跆拳道亞青賽、亞洲青年運動會皆無緣金牌，而這次朱建安賽前暖心向愛徒喊話「這次教練陪你一起打破魔咒」，順利穩定王婕菱的心情，成為奪金幕後功臣。

跆拳道對打代表隊總教練蘇泰源則直呼「超爽」，很開心王婕菱替代表隊帶來好的開始，而且除了王婕菱外，包含林翊榛、黃鈺仁也都幫助台灣隊拿到所屬量級的亞運資格，「希望接下來延續這股氣勢，持續拿到金牌。」