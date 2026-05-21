宏道盃全國冰石壺錦標賽周末登場 25日小巨蛋開放民眾體驗冰上刷刷樂

冰石壺 (Curling)是什麼？是用石頭做的冰壺嗎？住在亞熱帶的台灣人，十之八九不知道。但如果您想體驗在冰上「洗刷刷」的樂趣，5月25日就有機會，而且地點就在全台灣場地最標準的臺北小巨蛋冰上世界。

由中華民國冰石壺協會、財團法人宏道運動發展基金會主辦的「115年宏道盃全國冰石壺錦標賽」，23、24日兩天將在臺北小巨蛋舉行，這是國內年度最高等級的冰石壺賽事，共有21支隊伍角逐公開男子、女子團隊和混合雙人組的冠軍。

為了推廣冰石壺運動，讓更多民眾認識冰石壺，主辦單位25日將安排專業教練示範指導，並備好所有器材，您只要穿著長褲和一般球鞋到場，就能體驗冰石壺運動的魅力，還能在雪白的賽道留下美美的照片。

起源於16世紀蘇格蘭的冰石壺，目前已是冬季奧運的正式項目。顧名思義，就是一項有冰、有石頭，需要刷地的活動。所需的設備主要是石壺、冰刷和滑行鞋、蹬冰鞋。

每顆石壺直徑約29公分、重量約19公斤，上方有柄。但正式比賽用的石壺，必須由位在蘇格蘭的艾爾莎克雷格島上的花崗岩所打磨製成，因其特殊的火山岩質，才符合專業比賽高標準的防水性和硬度。

比賽的主要規則：團體賽參賽的兩隊，每隊各4名成員，在150呎(約45公尺)的賽道上將石壺擲出後，設法將其推入賽道終點12呎的圓心範圍，稱為大本營（House）的區域，並將對方的石壺擊走；石壺離大本營內圓心（Button）最近者得分。至於刷冰的目的，則在減少摩擦阻力，讓石壺滑得更遠。每局每隊各擲8個冰壺，完成16個壺為1局，每場比賽則進行8局。

冰石壺精神（Curling Spirit）是此運動的核心靈魂。要求選手在全力爭勝的同時，必須尊重對手與規則。真正的冰石壺選手寧可輸掉比賽，也絕不會尋求用不正當手段獲勝，展現極致的光明磊落與君子風度。規則雖然簡單，不過，參與的選手必須在擲壺、刷冰與戰術布局之間精密配合，不僅需要鬥智，也考驗體力、技術及團隊默契，有如冰上的精準博弈，因此又被稱為「冰上棋局」。