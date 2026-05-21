馬來西亞名人賽／力退第6種子地主夫妻檔 寶島混雙勇闖8強

BWF超級500系列的馬來西亞名人賽今天將產出各組8強名單，台灣混雙組合吳冠勳／李佳馨上演逆轉勝，3局力退世界排名12的地主夫妻檔吳塤閥／賴潔敏，勇闖8強。

李佳馨巴黎奧運後和前搭檔葉宏蔚拆夥，改搭吳冠勳重新出發，合作一年多的寶島組合目前世界排名37，今天碰地主首局幾乎一路落後，但16：19時拉出連拿5分攻勢，反以21：19先下一城，不過第二局5：5時被對手連拿11分拉開差距，以7：21被扳平局數。

決勝局寶島組合換場前雖陷入7：11落後，不過恢復比賽李佳馨先有滾網過的幸運球取分，接續對手更連3分都出現掛網失誤，包括接發球就掛網，讓寶島組合以一波連拿5分攻勢超前，19：19時更挺住壓力，最終在對手回球掛網下以21：19淘汰大會第6種子，成為今天第2組挺進8強的台將。

共有8組台將闖過頭關，今天率先登場的男單王柏崴，和世界排名第5的印尼名將克里斯蒂（Jonatan Christie）大戰3局，可惜歷經66分鐘激戰以16：21、21：19、13：21吞敗。

女雙共有3組台將闖關，其中陳妍妃／孫亮晴在「寶島內戰」以21：17、16：21、21：16力退自家人謝宜恩／鄧淳薫，成為率先晉級8強的台將；林芷均／楊筑云以12：21、21：23不敵中國組合羅意／王汀戈，止步第二輪。

接續台將賽程，男雙林煜傑／陳子睿將碰日本熊谷翔／西大輝，女單僅存代表黃瀞平要碰丹麥克里斯多福森（Line Christophersen），「羽球王子」王子維將對決泰國提拉薩庫爾（Panitchaphon Teeraratsakul）。