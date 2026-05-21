路跑／首度推出海外組！Garmin Run台北站11月開跑

每年報名秒殺的Garmin Run台北站賽事，有百分之95的超高完賽率，今年將於11月29日在大佳河濱公園盛大開跑，賽事共設有5K勇氣組、10K探索組、21K毅力組，總計8000個參賽名額。今年更首度推出「海外組」與「競速裝備組」，將以優惠的報名組合助跑者解鎖跨國跑旅體驗與裝備升級。

今年賽事規模升級為「2026 Garmin Run Marathon Series」，版圖跨越亞洲、邁向全球，擴大串聯亞洲各國及美國三大城市，共13座城市，其中美國站更規畫符合「波士頓馬拉松資格賽（BQ）」標準的全馬組別，正式躍升全球路跑系列賽。賽事也將全面採用Garmin於2025年收購的全球領先自動化運動計時和追蹤系統供應商MYLAPS作為賽事計時系統，提供跑者更精準的賽事數據監測。

台北站完賽獎牌以Garmin Connect勳章為巧思並結合代表台灣的梅花織帶作為設計，並持續推出18K鍍金「十城完賽紀念獎牌」，邀請跑者暢跑全球，解鎖專屬跑旅印記。

今年Garmin Run Club跑班推出全新「GRC海外帶你練」，由全台最強頂尖教練組成黃金陣容，於北、中、南三地開設「新加坡／馬來西亞主題跑班」，共5班，模擬海外賽道特色帶領跑者以科學化的訓練提升運動表現，並將Garmin Run新加坡站與馬來西亞站設為「海外驗收站」，透過GRC教練帶領一起展開海外跑旅訓練。Garmin Run台北站將於5月26日中午12：00優先開放「海外組」報名，並享有GRC跑班保證名額以及台北站與海外站雙賽事參賽名額。

富邦金控65周年，推出全新品牌形象廣告《不只是跑者》，擴大「Run For Green®」倡議，將Garmin Run台北站跑者哩程轉化為公益共好行動。台北富邦銀行最受運動族群喜愛的「富邦悍將勇士聯名卡」更提供優先報名權，5月25日中午12：00搶先開跑事。

Garmin Run台北站邁向第五屆，特別邀請人氣創作歌手高爾宣OSN與熱血初戀新星PIZZALI擔綱Garmin Run大使引爆賽事熱潮，兩位成為在Garmin Run首位登台開唱的歌手，打造賽後嘻哈狂歡派對，並與跑者們一同在賽道上揮灑汗水，陪伴大家一起跑出傳奇。