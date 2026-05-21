快訊

案情大逆轉？金秀賢律師發聲了 爆金賽綸家屬律師竟被列為嫌疑人

明年請假先看！2027年行事曆公布 全年爽放121天、9個連假一次看

「面試到一半突失禁」法國前公務員遭控下藥上百女性 變態記錄所有反應

聽新聞
0:00 / 0:00

法網／38歲約克維奇請新教練助陣 證實將22度參賽拚第四冠

中央社／ 貝爾格勒/馬德里20日綜合外電報導
約克維奇(右)聘來新教練楚易基(左)拚戰今年法網。 約克維奇IG
約克維奇(右)聘來新教練楚易基(左)拚戰今年法網。 約克維奇IG

塞爾維亞名將約克維奇今天證實將與新教練團迎戰法國網球公開賽，同胞楚易基是他的新教練。與此同時，西班牙傳奇球星納達爾今天出席Netflix紀錄片試映會。

法新社報導，先前有消息推測楚易基（ViktorTroicki）是24座大滿貫賽單打冠軍得主約克維奇（Novak Djokovic）的新教練，因為他昨天陪同現身羅蘭蓋洛斯球場（Roland Garros）練球。

約克維奇在社群平台Instagram上寫道：「歡迎我的朋友、隊友、現在是教練…楚易基。」

楚易基和約克維奇是從小認識的老朋友。楚易基曾居世界排名第12，並擔任台維斯盃（Davis Cup）塞爾維亞隊長，在2024年巴黎奧運期間就是約克維奇教練團的一員，當時協助這位前世界球王奪得金牌，達成生涯「金滿貫」。

本月22日將過39歲生日的約克維奇預計第22度出戰法網，力拚生涯第4座法網金盃。

納達爾(右)今天出席Netflix紀錄片試映會。 歐新社
納達爾(右)今天出席Netflix紀錄片試映會。 歐新社

此外，納達爾（Rafael Nadal）紀錄片將於29日法網期間在影視串流平台Netflix上線。納達爾今天表示，他希望在這部一連4集的紀錄片中以「坦率」與「誠實」的方式呈現自己。

他在馬德里的首集試映會前告訴法新社：「我認為這是一部真實的紀錄片，並未刻意美化，而是結合我的運動生涯以及曾經面對的種種困難。」

他還說：「我認為我對自己的生活和經歷的一切都相當坦率。我一直都很誠實，這就是我的故事。」

這位紅土天王在20多年職業生涯中抱回22座大滿貫賽冠軍，包括14度稱霸法網創紀錄，2024年底退休。

他表示，這部紀錄片是在生涯最後一個賽季拍攝，「當時我還在打球，努力從髖關節手術後傷癒復出」。

「但我沒有成功。我努力維持競爭力，但無法恢復到百分之百狀態。整個過程都被拍了下來，包括那些懷疑、不確定性，以及最後接受現實。」

納達爾被問到講述這段艱難的最終章對他而言是否重要時回說：「不見得，但我身邊有一些我信任的人說服我這麼做，他們在這個圈子有所成就，或許對我的生涯有更宏觀的看法。」

納達爾還說：「我聽從他們的建議，所以才有了現在這部作品。我希望大家會喜歡。」

納達爾 喬科維奇 法網

延伸閱讀

網球／法網和溫網都確定不能打 阿爾卡拉斯：還沒準備好

NBA／「巔峰韋德比巔峰詹姆斯更強」 名人堂球星再拋爭議言論

世足賽／克國傳奇「魔笛」傷癒回歸！莫德里奇五度征戰世界盃

四維盃決賽首次直播完美落幕 五男陳品赫奪五連冠

相關新聞

法網／38歲約克維奇請新教練助陣 證實將22度參賽拚第四冠

塞爾維亞名將約克維奇今天證實將與新教練團迎戰法國網球公開賽，同胞楚易基是他的新教練。與此同時，西班牙傳奇球星納達爾今天出...

羽球／恭喜！林俊易520登記成婚 李洋當證人

從去年底求婚成功的「左手重砲」林俊易，「娶某前」接連奪下印度公開賽和全英公開賽男單冠軍，寫下台灣羽壇新頁，本周休兵沒參加馬來西亞名人賽的他，和未婚妻程郁捷選在5月20日完成登記，「金牌部長」李洋更擔任結婚證人，一同分享喜悅。

路跑／首度推出海外組！Garmin Run台北站11月開跑

每年報名秒殺的Garmin Run台北站賽事，有百分之95的超高完賽率，今年將於11月29日在大佳河濱公園盛大開跑，賽事共設有5K勇氣組、10K探索組、21K毅力組，總計8000個參賽名額。今年更首度推出「海外組」與「競速裝備組」，將以優惠的報名組合助跑者解鎖跨國跑旅體驗與裝備升級。

跆拳道／王婕菱首戰亞錦賽 拚女子隊史暌違10年金牌

在蒙古烏蘭巴托舉行的亞洲跆拳道錦標賽，台灣「跆拳道甜心」王婕菱今天在女子46公斤級4強戰以2比0擊敗韓國女將李宥敏，有機...

全障運／女王頭獎座竟能掛獎牌 黃正豪／朱宣潔奪混雙首金後讚嘆不已

115年全國身心障礙國民運動會，台北市射擊隊黃正豪與朱宣潔在聽覺障礙混合組射擊10公尺空氣步槍團體賽，以569.9分：566.2分，些微差距險勝雲林縣沈祐豪和蔡佳玲組合，黃正豪和朱宣潔射下全障運該項目史上首金。

TPVL／各隊國手竟無法打季後賽！ 聯盟搞烏龍致歉：責無旁貸

台灣職業排球聯盟TPVL將於本週進行季後賽，沒想到部分主力球員必須投入國家隊訓練，聯盟透過聲明致歉，並強調會記取這次經驗...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。