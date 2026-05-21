法網／38歲約克維奇請新教練助陣 證實將22度參賽拚第四冠

塞爾維亞名將約克維奇今天證實將與新教練團迎戰法國網球公開賽，同胞楚易基是他的新教練。與此同時，西班牙傳奇球星納達爾今天出席Netflix紀錄片試映會。

法新社報導，先前有消息推測楚易基（ViktorTroicki）是24座大滿貫賽單打冠軍得主約克維奇（Novak Djokovic）的新教練，因為他昨天陪同現身羅蘭蓋洛斯球場（Roland Garros）練球。

約克維奇在社群平台Instagram上寫道：「歡迎我的朋友、隊友、現在是教練…楚易基。」

楚易基和約克維奇是從小認識的老朋友。楚易基曾居世界排名第12，並擔任台維斯盃（Davis Cup）塞爾維亞隊長，在2024年巴黎奧運期間就是約克維奇教練團的一員，當時協助這位前世界球王奪得金牌，達成生涯「金滿貫」。

本月22日將過39歲生日的約克維奇預計第22度出戰法網，力拚生涯第4座法網金盃。

納達爾(右)今天出席Netflix紀錄片試映會。 歐新社

此外，納達爾（Rafael Nadal）紀錄片將於29日法網期間在影視串流平台Netflix上線。納達爾今天表示，他希望在這部一連4集的紀錄片中以「坦率」與「誠實」的方式呈現自己。

他在馬德里的首集試映會前告訴法新社：「我認為這是一部真實的紀錄片，並未刻意美化，而是結合我的運動生涯以及曾經面對的種種困難。」

他還說：「我認為我對自己的生活和經歷的一切都相當坦率。我一直都很誠實，這就是我的故事。」

這位紅土天王在20多年職業生涯中抱回22座大滿貫賽冠軍，包括14度稱霸法網創紀錄，2024年底退休。

他表示，這部紀錄片是在生涯最後一個賽季拍攝，「當時我還在打球，努力從髖關節手術後傷癒復出」。

「但我沒有成功。我努力維持競爭力，但無法恢復到百分之百狀態。整個過程都被拍了下來，包括那些懷疑、不確定性，以及最後接受現實。」

納達爾被問到講述這段艱難的最終章對他而言是否重要時回說：「不見得，但我身邊有一些我信任的人說服我這麼做，他們在這個圈子有所成就，或許對我的生涯有更宏觀的看法。」

納達爾還說：「我聽從他們的建議，所以才有了現在這部作品。我希望大家會喜歡。」