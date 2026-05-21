全障運／女王頭獎座竟能掛獎牌 黃正豪／朱宣潔奪混雙首金後讚嘆不已

115年全國身心障礙國民運動會，台北市射擊隊黃正豪與朱宣潔在聽覺障礙混合組射擊10公尺空氣步槍團體賽，以569.9分：566.2分，些微差距險勝雲林縣沈祐豪和蔡佳玲組合，黃正豪和朱宣潔射下全障運該項目史上首金。

「我們一年多前在德國聽障射擊世界錦標賽，第一次參加男女混雙，所以有一些默契，會互相打氣，如果這局有晃動的動作，就盡量去維持住，不要太多失誤，穩穩打完就好。」朱宣潔表示，與黃正豪在2024年德國漢諾威聽障射擊世錦賽搭檔過，彼此不陌生，但由於彼此訓練的時間與場地，較少一起搭配，直到這天開賽才同場合作。

黃正豪在星宇航空服務，他苦笑工作因素，訓練時間相對比較少，所以這次個人成績退步不少，「我們只能透過比賽後的交流，或是練習完的討論，哪些動作要調整改進，當然最重要是互相打氣，做好自己。」

全障運聽覺障礙混合組團體賽要在40分鐘內各射擊30發，而個人賽為75分鐘內射擊60發，朱宣潔指出國外賽事則為30分鐘內30發，時間被壓縮，節奏相對較快，「但同樣要去習慣這樣的比賽節奏，畢竟我們在一起的練習時間不多，所以要花時間去找那個感覺，學習如何在最短的時間，馬上可以把我們的實力發揮出來，這是我們的考驗。」兩人不約而同笑說比賽進行時，並不會互瞄隊友分數，專注做好自己。

台北市射擊教練李日昇表示，兩位選手這天整體發揮沒有太理想，他特別提及雲林縣蔡佳玲進步許多，她這場射出全場最高的294.2分，加上日前的個人賽金牌，這次全障運表現相當出色。李日昇從2009年台北聽奧前開始指導黃正豪與朱宣潔，他覺得這些年下來，不斷藉由南征北討，參加一般賽事，累積經驗，培養抗壓性。

李日昇坦言兩位國家隊選手征戰將近20年，期許國內新血補上來，「像正豪那時2007年，甚至才國中生就開始跟著我們練，還是希望有新手進來，我們再重新開始培養，一來刺激資深選手良性競爭成長，再來不同的氛圍也幫助國內整體水準成績進步。」

黃正豪與朱宣潔手握獎座和本屆全障運獎牌，他們讚嘆這次設計，應該是他們拿過，也是歷屆來最美的一面獎牌，朱宣潔笑說：「真的很漂亮，我好喜歡，這個女王頭設計，很漂亮的作品，我一定會放在我們家最明顯的角落，而且它這獎座可以掛著獎牌，真的很有創意，很有設計感跟特色。」