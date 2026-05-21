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TPVL／各隊國手竟無法打季後賽！ 聯盟搞烏龍致歉：責無旁貸

中央社／ 台北21日電
台灣職業排球聯盟TPVL將於本週進行季後賽，沒想到部分主力球員必須投入國家隊訓練，聯盟緊急發聲明致歉。截圖自TPVL粉絲團
台灣職業排球聯盟TPVL將於本週進行季後賽，沒想到部分主力球員必須投入國家隊訓練，聯盟緊急發聲明致歉。截圖自TPVL粉絲團

台灣職業排球聯盟TPVL將於本週進行季後賽，沒想到部分主力球員必須投入國家隊訓練，聯盟透過聲明致歉，並強調會記取這次經驗，作為未來賽程規劃的重要基準。

TPVL聯盟元年的季後賽將從明天開始陸續登場，然而身為國際排球大家庭成員，尤其國際排球總會FIVB規定，全球所有受國家隊徵召的球員，都得在5月17日向各自的國家隊報到，以備戰即將到來的國際賽事，讓TPVL聯盟各球團部分主力球員必須暫別聯賽。

其中，例行賽排名第2名的台鋼天鷹影響最大，不僅少了舉球員陳玠廷，包含洋將睿克（Rik vanSolkema）、馬亞拉（Magloire Mayaula）及馬可（Marck Jesus Espejo）也確定缺陣季後賽。

TPVL透過聲明向球迷致上最深歉意，並提到在賽程安排上面臨許多場地協調與時程對接的挑戰，不過整體規劃仍有許多需要學習與精進之處，未能確實將聯賽與國際賽期錯開，導致球迷無法在季後賽、總冠軍賽舞台看到喜愛的球星，「我們深知這份失落，也對此責無旁貸。」

TPVL認為，代表國家出賽不僅是每一名球員畢生追求的最高榮耀，更是台灣排球走向世界的關鍵，絕對全力支持球員們履行國家隊義務，成為他們最堅強的後盾，並強調聯盟將記取此次經驗，作為未來賽季賽程規劃的重要基準，盡力避免類似情況再次發生。

國家隊 排球

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