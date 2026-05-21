3名輕艇好手已獲亞運參賽權 台中水域系列活動本周末登場

迎接端午佳節與夏季水域運動熱潮，台中市運動局規畫「台中水上好好玩」系列活動，自本周末（23日）至6月13日陸續在大里康橋水域、豐原葫蘆墩公園第五區登場，結合獨木舟、龍舟、SUP立槳及音樂漫划等多元水域體驗，邀請市民朋友走出戶外、親近水域，在城市河岸感受台中夏日運動魅力。

運動局表示，今年系列活動內容豐富，包含5月23至24日、30至31日於大里康橋水岸公園辦理「水上嘉年華」，活動免費開放民眾體驗獨木舟，並結合救生、防溺宣導及安全裝備說明，讓親子家庭在安全引導下親近水域；5月30日於豐原葫蘆墩公園推出「龍舟拔河邀請賽」，歡迎民眾當日上午現場報名、組隊參加；31日接續舉辦「水岸花都SUP音樂漫划行」，活動全天開放梯次報名；另於6月13日在豐原葫蘆墩公園辦理「龍舟暨獨木舟體驗活動」。透過不同形式的水域運動體驗，結合大里康橋及豐原葫蘆墩公園等城市水岸場域特色，讓市民在親近河岸、參與運動的過程中，感受端午節慶氛圍與臺中夏日水上運動樂趣。

運動局補充，市長盧秀燕積極推動水域運動發展，南台中已建置康橋水域訓練中心及艇庫管理中心，北台中則以豐原軟埤仔溪為據點，逐步完善水域運動訓練及推廣環境。近年台中水域運動培訓成果也持續展現，本市輕艇好手張筑涵、廖力泓、張富驊已勇奪2026名古屋亞運參賽門票，展現台中選手在輕艇項目的競技實力。市府將持續推動水域運動發展，從基層體驗、選手培訓到城市場域營造多面向推進，鼓勵市民親近水域、培養運動技能，進一步豐富台中多元運動樣貌。

運動局指出，水域運動兼具休閒、體能訓練、團隊合作與城市觀光效益，市府持續透過安全、友善、易參與的活動設計，降低民眾接觸水域運動的門檻，並結合河岸景觀、節慶文化及全民運動政策，展現「酷運動、酷城市」的城市特色。活動現場也將由專業團隊協助操作指導，並進行救生衣穿著、基本划槳技巧及水域安全觀念說明，讓首次參與的民眾也能安心體驗

運動局提醒，水域活動將依現場天候、水位及安全評估調整辦理，請參與民眾配合工作人員指引，共同維護活動安全與品質。系列活動名額及報名方式將依各活動公告為準，歡迎市民朋友持續關注台中市運動局粉絲專頁。