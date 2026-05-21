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足球／艾斯頓維拉歐洲聯賽封王 鐵粉威廉王子同慶功

中央社／ 法新社伊斯坦堡20日電
威廉王子。 歐新社
威廉王子。 歐新社

英超勁旅艾斯頓維拉（Aston Villa）今天以3比0擊敗德甲佛萊堡勇奪歐洲聯賽（Europa League）冠軍。這場勝利不但終結球隊長達30年的冠軍荒，同時鐵粉威廉王子更獲邀一同慶功。

法新社報導，由艾默瑞（Unai Emery）執掌的維拉上半場進入尾聲時，提勒曼斯（Youri Tielemans）先以強勁的凌空抽射破門，隨後布恩第亞（EmilianoBuendia）在半場結束前幾秒，又以踢出精妙的弧線球擴大領先優勢。

羅傑斯（Morgan Rogers）下半場的進球讓佛萊堡（Freiburg）徹底斷送戰意，也鎖定維拉自1996年聯賽盃（League Cup）之後的首座冠軍盃，更是隊史睽違44年來的首座重要賽事錦標。

1982年，維拉全隊在鹿特丹靠著韋夫（PeterWithe）進球、爆冷擊敗拜仁慕尼黑拿下歐洲盃（European Cup）冠軍，這是152年隊史中最具代表性的時刻。如今，提勒曼斯、布恩第亞、麥金（John McGinn）等人，可以與1982年的功臣們，共同躋身榮耀殿堂。

維拉的這場勝利，鐵粉威廉王子（Prince William）全場加油助陣。隊長麥金更邀請他參加奪冠後的慶功。

麥金表示威廉王子「賽前就在更衣室裡。他是維拉鐵桿球迷，肯定不會錯過這場比賽。」

「能得到他的支持真是太好了，希望他能繼續支持我們，今晚他可以和我們喝幾杯，說不定晚上結束時，還能拿出信用卡跟大家慶祝一下！」

這場重要比賽開踢前，維拉另1名鐵粉、知名影星湯姆漢克斯（Tom Hanks）也送上祝福。最終，維拉主帥艾默瑞在此役拿下個人第5座歐聯冠軍。特別是本季開始時，維拉連6場未嘗勝果、期間只進2球，沒有人能想到他們最後能勇奪冠軍。

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