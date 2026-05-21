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恭喜！羽球「左手重砲」林俊易520登記成婚 李洋當證人

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羽球／恭喜！林俊易520登記成婚 李洋當證人

聯合報／ 記者曾思儒／專題即時報導
林俊易（右五）和未婚妻程郁捷（右六）選在520完成登記，金牌部長李洋也到場見證。圖／取自林俊易粉絲團
林俊易（右五）和未婚妻程郁捷（右六）選在520完成登記，金牌部長李洋也到場見證。圖／取自林俊易粉絲團

從去年底求婚成功的「左手重砲」林俊易，「娶某前」接連奪下印度公開賽和全英公開賽男單冠軍，寫下台灣羽壇新頁，本周休兵沒參加馬來西亞名人賽的他，和未婚妻程郁捷選在5月20日完成登記，「金牌部長」李洋更擔任結婚證人，一同分享喜悅。

林俊易和同是羽球選手出身的程郁捷愛情長跑多年，去年林俊易在富士山腳下求婚成功，今年選擇諧音「我愛你」的5月20日完成終身大事，兩人都在社群發出照片分享喜悅。

程郁捷寫道：「從以前一起當球員、訓練的日子，到現在一起走進人生的下一個階段，一路上有過疲憊、有過低潮，也有很多互相鼓勵、彼此陪伴的時候。那些一起努力撐過的日子，現在回頭看，都變成了彼此珍貴的回憶。」

程郁捷也提到，交往即將邁入第七年，還好沒有「七年之癢」，她也俏皮寫下：「2026.5.20，在親友與陽光的見證下，成為彼此官方指定唯一合作夥伴啦啦啦。」

林俊易也寫道：「很幸運，身邊的人始終是妳。未來的日子，也請多多指教，林太太。」

和兩人感情甚篤的運動部「金牌部長」李洋也和女友一同見證特別時刻，在結婚書約也留下簽名的李洋轉發照片分享「文字已沒辦法形容我的感動」。

林俊易（右）和未婚妻程郁捷選在520完成登記。圖／取自林俊易粉絲團
林俊易（右）和未婚妻程郁捷選在520完成登記。圖／取自林俊易粉絲團

林俊易（右）和未婚妻程郁捷選在520完成登記。圖／取自林俊易粉絲團
林俊易（右）和未婚妻程郁捷選在520完成登記。圖／取自林俊易粉絲團

林俊易 李洋 羽球

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