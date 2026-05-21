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吳佳晏世界排名88 生涯新高

聯合報／ 記者曾思儒／綜合報導
中國信託銀行贊助的「中國信託女子高爾夫之星」吳佳晏，目前世界排名第八十八名，持續位居台灣女子職業高爾夫選手之首。圖／中國信託銀行提供
中國信託銀行贊助的「中國信託女子高爾夫之星」吳佳晏，目前世界排名第八十八名，持續位居台灣女子職業高爾夫選手之首。圖／中國信託銀行提供

中國信託商業銀行贊助的「中國信託女子高爾夫之星」吳佳晏，上周在日本女子高爾夫巡迴賽（ＪＬＰＧＡ）「Sky RKB菁英賽」拿下第二名後，世界排名攀升，最新排名來到生涯新高的第八十八位，持續位居台灣女子職業高爾夫選手之首，表現亮眼。

年僅廿二歲的吳佳晏，繼今年四月「富士軟片女子公開賽」勇奪第二座ＪＬＰＧＡ冠軍、職業生涯第十三座冠軍後，上周於「Sky RKB菁英賽」以三天低於標準十四桿、一桿之差獲得第二名，吳佳晏滿意三天賽事的表現，專注自己步調擊球，最後一洞推桿時雖可惜沒抓到小鳥，「但為自己沒有放棄、堅持到最後的精神感到自豪。」

此場賽事讓吳佳晏增加十點八六的積分，世界排名攀升到第八十八名，創下個人職業生涯新高，也是目前百名內的唯一台將。

征戰日本第四年，吳佳晏表示，近年持續透過賽事累積經驗，對於技術、心態或對比賽節奏的掌握度都更成熟穩定。她認為每次挑戰都是成長的重要養分，更秉持永不放棄的精神，期許自己維持穩定表現，在接下來的賽事爭取更好的成績。

吳佳晏上月獲得今年美國女子公開賽日本區資格賽第二順位，取得參賽資格，即將前往美國挑戰更高殿堂，很期待與世界頂尖好手同場競技，希望打出好表現，更特別感謝一直以來支持自己的中國信託銀行、家人及球迷，會繼續努力繳出佳績。

吳佳晏 高爾夫 中國信託商業銀行

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