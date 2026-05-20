國體大新教長出爐 副校長黃東治出線

115全障運射擊賽場上，代表新北市出征的黃淑華，在肢體障礙女子組10公尺空氣步槍立姿個人賽中頂住壓力，成功蟬聯金牌，儘管再度站上頒獎臺的頂峰，黃淑華賽後看著成績卻顯得嚴肅，她坦言對於表現並不滿意，但面對身體限制與命運的考驗，她淡淡地說：「這就是射擊，你也只能接受，然後繼續練。」

2026-05-20 16:16