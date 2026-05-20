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國體大新教長出爐 副校長黃東治出線

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
黃東治當選國體大校長。 國立體大網站
黃東治當選國體大校長。 國立體大網站

國立體育大學第12任校長出爐，遴選委員會今天召開第3次會議遴選，現任副校長黃東治在4位候選人中脫穎而出，今天學校正式公告，預計今年8月1日上任。

現任國體大校長、大專體總會長邱炳坤表示，從去年開始已經進行過兩次會議，第三次會議遴選出新任校長，「一切順利，第一輪就選出。」2018年接任校長的邱炳坤即將完成兩任使命，接續將繼續在國體大擔任校長，並執行大專體總的任務。

國體大第12任校長共有4位候選人，依照抽籤結果依序是陳成業、黃東治、李再立和陳龍弘，94年就進入國體大任教，從體育研究所副教授到所長，體育博物館館長、體育學院院長、教務長到副校長，資歷完整。

107年開始擔任國體大副校長的黃東治「競技頂尖 全人健康」為辦校信念，並提出五項核心發展主軸和行動，包括納入AI與運動應用課程，以數位科技打造出智慧校園。

邱炳坤 體育

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