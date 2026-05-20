快訊

賴總統提0至18歲每月領5千「兒少成長津貼」 衛福部曝初步規畫不排富

北市私立復興高中小學部驚傳食物中毒！12人上吐下瀉 衛生局證實

獨／浩子不理財驚覺入不敷出！拿房貸款千萬押3檔ETF 剛進場虧錢驚恐心聲曝

聽新聞
0:00 / 0:00

馬國羽賽／王子維首勝中國翁泓陽 男單闖頭關

中央社／ 台北20日電
王子維。 新華社
王子維。 新華社

BWF超級500系列的馬來西亞羽球大師賽，台灣「羽球王子」王子維今天在男單首輪以21比17、19比21、21比18擊敗中國好手翁泓陽，順利闖頭關挺進次輪。

本季狀態不佳的王子維，世界排名滑落至第37，本週前進世界羽球聯盟（BWF）馬來西亞大師賽，首輪對戰世界排名第15的中國好手翁泓陽，而王子維過去兩次對戰都未能取勝，如今歷經超過1小時的3局大戰後，王子維終於如願首勝翁泓陽。

此役首局開打後，王子維在前段與對手上演拉鋸戰，雖然帶著11比10進入技術暫停，沒想到接下來遭遇亂流，導致比分被逆轉，王子維關鍵時刻回神，並逮到機會連得6分直取勝利，率先以21比17搶下首局。

王子維第2局未能乘勝追擊，開局就陷入1比8落後，就算化解4個局點，仍以19比21遭到扳平戰局。不過王子維在決勝第3局繳出強勢表現，尤其技術暫停後展現連續得分爆發力，終場再以21比18前進男單次輪，接著將尋求本季首闖BWF巡迴賽8強席次。

另名台灣男單好手、來自土銀球團的王柏崴，首輪迎戰排名相近的印度選手曼尼帕利（TharunMannepalli），即便首局以17比21讓出，不過王柏崴上演逆轉秀，接連以21比14、21比8同樣通過首輪考驗，下一輪將挑戰印尼名將克里斯蒂（JonatanChristie）。

馬來西亞 羽球 王子維

延伸閱讀

羽球／馬來西亞大師賽登場 李哲輝/楊博軒領軍征戰

NBA／里德扮板凳奇兵活塞再度扳平騎士 兩隊連兩輪都要搶七

NBA／米契爾首闖分區冠軍賽 騎士創客場搶七勝分差史上第3大

NBA／東區龍頭活塞黑馬奇蹟止步！主場搶七慘敗出局 康寧漢嘆：感覺糟透了

相關新聞

高球／世界排名上升11名 吳佳晏寫新高

中國信託商業銀行贊助的「中國信託女子高爾夫之星」吳佳晏，上周於JLPGA「Sky RKB菁英賽」拿下第二名後世界排名攀升，最新公布的世界排名從原本99名提升11位來到第88位，持續位居臺灣女子職業高爾夫選手之首，表現相當亮眼。

馬國羽賽／王子維首勝中國翁泓陽 男單闖頭關

BWF超級500系列的馬來西亞羽球大師賽，台灣「羽球王子」王子維今天在男單首輪以21比17、19比21、21比18擊敗中...

全障運／北市邱文昇、柯茗碩合體 再度拿下保齡球視障雙人賽A組冠軍

代表台北市的邱文昇與柯茗碩2人，上屆全國身心障礙國民運動會就在視障雙人賽A組拿下金牌，本屆再度「雙劍合璧」，各自揮別首日賽事狀況不盡理想的小低潮，今天以6局1873分完成2連霸，朝開「五金行」目標繼續邁進。

全障運／跨越兩小時通勤 黃淑華射擊衛冕路

115全障運射擊賽場上，代表新北市出征的黃淑華，在肢體障礙女子組10公尺空氣步槍立姿個人賽中頂住壓力，成功蟬聯金牌，儘管再度站上頒獎臺的頂峰，黃淑華賽後看著成績卻顯得嚴肅，她坦言對於表現並不滿意，但面對身體限制與命運的考驗，她淡淡地說：「這就是射擊，你也只能接受，然後繼續練。」

台中名店法大炸雞聯名超人氣韓啦「大胃律女王」吳瑞律 發佈女神設計聯名限定餐盒與套餐

韓國啦啦隊代表吳瑞律今（17）日於台中法大炸雞推出聯名限定餐盒與套餐，並舉辦一日店長活動。她分享對炸雞的熱愛，並強調這些套餐是她精心設計，旨在與粉絲共享美食樂趣。

全障運／北市林延栓聯手花甲隊友楊孟璋 勇奪保齡球肢障雙人賽金牌

2026年全國身心障礙國民運動會保齡球賽事今天持續在中和新喬福保齡球館舉行，台北市選手林延栓聯手花甲隊友楊孟璋2人聯手勇奪肢障雙人賽金牌。談起打保齡球的好處，2人異口同聲表示，身障者有時會因身體不方便而有些害羞，甚至把自己封閉起來，一起打保齡球可以運動，又可以放開身心，打完球還可以出外一起吃飯玩樂，對健康很有幫助。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。