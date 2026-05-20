馬國羽賽／王子維首勝中國翁泓陽 男單闖頭關

BWF超級500系列的馬來西亞羽球大師賽，台灣「羽球王子」王子維今天在男單首輪以21比17、19比21、21比18擊敗中國好手翁泓陽，順利闖頭關挺進次輪。

本季狀態不佳的王子維，世界排名滑落至第37，本週前進世界羽球聯盟（BWF）馬來西亞大師賽，首輪對戰世界排名第15的中國好手翁泓陽，而王子維過去兩次對戰都未能取勝，如今歷經超過1小時的3局大戰後，王子維終於如願首勝翁泓陽。

此役首局開打後，王子維在前段與對手上演拉鋸戰，雖然帶著11比10進入技術暫停，沒想到接下來遭遇亂流，導致比分被逆轉，王子維關鍵時刻回神，並逮到機會連得6分直取勝利，率先以21比17搶下首局。

王子維第2局未能乘勝追擊，開局就陷入1比8落後，就算化解4個局點，仍以19比21遭到扳平戰局。不過王子維在決勝第3局繳出強勢表現，尤其技術暫停後展現連續得分爆發力，終場再以21比18前進男單次輪，接著將尋求本季首闖BWF巡迴賽8強席次。

另名台灣男單好手、來自土銀球團的王柏崴，首輪迎戰排名相近的印度選手曼尼帕利（TharunMannepalli），即便首局以17比21讓出，不過王柏崴上演逆轉秀，接連以21比14、21比8同樣通過首輪考驗，下一輪將挑戰印尼名將克里斯蒂（JonatanChristie）。