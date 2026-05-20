全障運／北市邱文昇、柯茗碩合體 再度拿下保齡球視障雙人賽A組冠軍

代表台北市的邱文昇與柯茗碩2人，上屆全國身心障礙國民運動會就在視障雙人賽A組拿下金牌，本屆再度「雙劍合璧」，各自揮別首日賽事狀況不盡理想的小低潮，今天以6局1873分完成2連霸，朝開「五金行」目標繼續邁進。

全國身心障礙國民運動會保齡球賽事，選手可爭取個人賽、雙人賽、3人賽、4人賽與全項等最多5面金牌，邱文昇上屆在TPB1級拿下個人與全項金牌，並與柯茗碩等隊友攜手拿下雙人、3人與4人賽金牌，而柯茗碩則是在TPB2級也奪個人與全項金牌，兩人皆拿下5金佳績。

相較於個人賽，柯茗碩強調，雙人賽不能只靠自己打得好，一定要兩人合作，尤其是兩人比賽節奏不同，在比賽中要互相提醒。

邱文昇是TPB1級選手，視力近乎全盲，他認為，雙人賽就是2個人的成績相加，打起來並沒有特別不同，最大的差別就是比較有伴，他說，「比賽過程難免會有起落，個人賽的壓力更大，雙人賽則是有隊友可以互補。」

2人在個人賽都順利拿下金牌，也都坦言狀況不如預期，今天再度合體出賽，柯茗碩臉上緊繃的神情稍稍緩和，笑說狀況好了許多；邱文昇則認為，狀況有逐漸恢復，仍不夠理想，他說，「比賽過程中的調整太慢，還需要加強。」