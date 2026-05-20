全障運／跨越兩小時通勤 黃淑華射擊衛冕路

115全障運射擊賽場上，代表新北市出征的黃淑華，在肢體障礙女子組10公尺空氣步槍立姿個人賽中頂住壓力，成功蟬聯金牌，儘管再度站上頒獎臺的頂峰，黃淑華賽後看著成績卻顯得嚴肅，她坦言對於表現並不滿意，但面對身體限制與命運的考驗，她淡淡地說：「這就是射擊，你也只能接受，然後繼續練。」

因為小兒麻痺而不良於行的黃淑華，運動生涯是一段與身體不斷對話、妥協卻不曾放棄的旅程，早年她曾嘗試過游泳、輪椅籃球、網球及桌球等多項帕拉運動，然而命運對她的考驗接踵而至。

因手掌肌腱萎縮，游泳時手掌無法合攏撥水，右肩肌腱萎縮也讓她在桌球、網球的揮拍與切球動作中吃足苦頭。2015年一場車禍導致膝蓋受損無法彎曲，讓她的行動受到更大限制。直到在朋友介紹下走入林口運動中心接觸射擊，才讓她在被關上一扇門後，又打開了另一扇窗。

「一開始體驗都是先碰手槍，但因為我手的機能不好，教練才建議我改練步槍。」黃淑華說，2018年是她決定投入正規訓練的轉折點，雖然步槍射擊不需劇烈位移，但對重度脊椎側彎且伴隨旋轉的黃淑華而言，每一次扣扳機都是與肌肉痙攣的搏鬥，「步槍要求穩定加壓、慢慢向後扣，但我的手有時會不由自主地抽筋、一直抖。遇到這種狀況，有時候只能交給老天，或者想盡辦法去穩定它。」

更令人動容的是黃淑華在賽場外的堅毅，在臺北市政府擔任約僱人員的她，為了維持訓練量，每週有兩到三天，在下午四點下班後，必須進行單程兩小時的通勤，從臺北趕往林口運動中心。

「換好裝備，真正練槍的時間其實只有一個半小時。八點多練完回到板橋家中都已經超過十點，隔天還要趕早上七點的班。」如此舟車勞頓，對一般人已是極大負擔，但黃淑華說，能讓她堅持下來的理由很純粹，「就是想突破自己。雖然年紀不小了，但希望在還打得動的時候，能再創佳績。」

同時，射擊也是一項高成本的孤獨運動，黃淑華透露，國內對身障射擊的資源投入相對有限，每次訓練的子彈、耗材與交通費用幾乎全靠自費，認真練一天就是不小的開銷。但在這條孤獨的靶道上，一位認識多年、成績更優秀的朋友成了她追趕的星光，「覺得朋友都這麼好了，自己也不能太差。」

談及未來，黃淑華心中仍有個未竟的夢想，眼下她最想超越的是610分大關，這位白天在臺北市政府為了生活忙碌，下班後轉戰林口追夢的射擊好手堅定地表示，「只要還打得動，我就會一直練下去，直到不能逼自己為止。」

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