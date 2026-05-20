台中名店法大炸雞聯名超人氣韓啦「大胃律女王」吳瑞律 發佈女神設計聯名限定餐盒與套餐

韓國啦啦隊吃貨大胃王代表「律女王」吳瑞律今（17）日，為她最愛的台灣炸雞品牌，台灣職業運動賽場好夥伴「法大炸雞」台中精誠總店舉辦一日店長活動，並發佈聯名餐盒與套餐。吳瑞律表示，套餐都是她精心挑選的，希望能夠與粉絲分享美食的喜悅！

在韓國身兼女團長與啦啦隊的吳瑞律，強大的氣場與帶動能力是她最大的特色，本季來台加入臺中連莊職業排球隊人氣飆升。不過在她甜美熱力的外型背後，卻擁有驚人的食量，因此被球迷封為「大胃律女王」。

來自台中的法大炸雞，長年支持台灣職業運動，在許多職業棒球、籃球賽事以及體育活動等都能見到其身影，也因此與愛吃愛運動的韓國啦啦隊吳瑞律結緣，展開品牌首次的聯名合作。吳瑞律表示，「因為我熱愛運動，所以對飲食也有一定的要求，尤其食量很大，一場比賽可以吃兩到三個便當。雖然會考慮熱量，不過每次遇到法大炸雞就忍不住，想著就這麼一次，回去再好好運動補會來！」

吳瑞律補充道，炸雞在韓國文化中有很重要的地位，雖然法大炸雞風格與韓式炸雞不一樣，但新鮮的雞肉與獨家口味，那脆皮且多汁的口感真的讓她難以抵抗。「很開心能夠有自己設計的盒子，讓自己很像K-POP韓星一樣，兩種套餐也是自己挑選的，一款是肉食主義符合放縱犒賞辛苦的你，另一款是小點類型，適合看球、聚會等輕鬆享用美食。」

法大炸雞負責人王信爲表示，自己從小就是體育迷，有了自己的品牌後想到體育賽場，希望大家看球也能夠享受美食，很開心能夠受到這麼多球團球親友、啦啦隊與球迷親睞，未來會持續在球場為球迷們服務，也會舉辦更多活動，請法大的粉絲們期待！

吳瑞律也為前來的粉絲簽名合照。（圖／首湛創意提供）

法大炸雞舉辦吳瑞律聯名粉絲見面會。（圖／首湛創意提供）

吳瑞律親自宣佈聯名細節。（圖／首湛創意提供）

吳瑞律親自介紹餐盒設計理念。（圖／首湛創意提供）

吳瑞律開心的介紹自己為何喜歡法大炸雞。（圖／首湛創意提供）

吳瑞律粉絲塞滿整間店面。（圖／首湛創意提供）

吳瑞律為法大炸雞餐盤簽名。（圖／首湛創意提供）