快訊

台電累計虧損3529億！砸錢換Logo爆爭議 董座曾文生嘆「高層們都會怕」

中職／遭蚊子大軍攻擊？比基尼背部照慘況光 瑟七：可能會薯條

高燒41度…廣播金鐘主持人年僅7歲病逝 母痛心吐經過：這場病來得無聲無息

聽新聞
0:00 / 0:00

全障運／北市林延栓聯手花甲隊友楊孟璋 勇奪保齡球肢障雙人賽金牌

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
全國身心障礙國民運動會保齡球賽事今天持續在中和新喬福保齡球館舉行，台北市選手林延栓聯手花甲隊友楊孟璋2人聯手勇奪肢障雙人賽金牌。圖／新北市政府體育處提供
全國身心障礙國民運動會保齡球賽事今天持續在中和新喬福保齡球館舉行，台北市選手林延栓聯手花甲隊友楊孟璋2人聯手勇奪肢障雙人賽金牌。圖／新北市政府體育處提供

2026年全國身心障礙國民運動會保齡球賽事今天持續在中和新喬福保齡球館舉行，台北市選手林延栓聯手花甲隊友楊孟璋2人聯手勇奪肢障雙人賽金牌。談起打保齡球的好處，2人異口同聲表示，身障者有時會因身體不方便而有些害羞，甚至把自己封閉起來，一起打保齡球可以運動，又可以放開身心，打完球還可以出外一起吃飯玩樂，對健康很有幫助。

2026年全國身心障礙國民運動會保齡球賽事，今天率先登場的肢障雙人賽B組，代表台北市的林延栓和楊孟璋延續在TPB9個人賽的精采表現，以6局2242分擊敗眾家好手，從上屆銀牌成績晉升為金牌。

林延栓與楊孟璋在TPB9個人賽分別拿下金牌與銅牌，今天從對手變成隊友，兩人延續火熱手感，先是楊孟璋開局226分先聲奪人，再有林延栓拉尾盤，在第5與第6局都打出超過200分佳績，也順利拿下金牌。

「賽前有特別增加一起訓練的時間，增加團隊合作的默契。」儘管雙人賽也是各自發揮，林延栓強調，比賽中互相鼓勵，隊友打不好的時候適時提醒，都是雙人賽一起訓練的重要性，他說，「拿下金牌當然很開心，代表我們的努力有成果。」

林延栓與楊孟璋合作10餘年，當初林延栓會投入保齡球運動，是因楊孟璋慧眼識英雄，林延栓說，「一開始就是跟著公司主管一起打球，想說也是運動，還在玩的時候，楊大哥已經是選手了，他看我也是身障者，就邀請我一起訓練，參加比賽一直進步。」

兩人的隊友情誼，也展現在整個台北市代表隊，楊孟璋表示，互相鼓勵不只是一起比賽，有時候其他組別的隊友在比賽，也會看比賽情況並提醒，協助隊友一起打出好成績。

「保齡球，就是保住年齡。」楊孟璋已經超過60歲，卻依舊充滿活力，他笑說，這就是打保齡球的好處，也會繼續鼓勵有興趣的身障朋友參與保齡球，一起健康。

全國身心障礙國民運動會保齡球賽事今天持續在中和新喬福保齡球館舉行，台北市選手林延栓聯手花甲隊友楊孟璋2人聯手勇奪肢障雙人賽金牌。圖／新北市政府體育處提供
全國身心障礙國民運動會保齡球賽事今天持續在中和新喬福保齡球館舉行，台北市選手林延栓聯手花甲隊友楊孟璋2人聯手勇奪肢障雙人賽金牌。圖／新北市政府體育處提供

全國身心障礙國民運動會保齡球賽事今天持續在中和新喬福保齡球館舉行，台北市選手林延栓聯手花甲隊友楊孟璋2人聯手勇奪肢障雙人賽金牌。圖／新北市政府體育處提供
全國身心障礙國民運動會保齡球賽事今天持續在中和新喬福保齡球館舉行，台北市選手林延栓聯手花甲隊友楊孟璋2人聯手勇奪肢障雙人賽金牌。圖／新北市政府體育處提供

全國身心障礙國民運動會保齡球賽事今天持續在中和新喬福保齡球館舉行，台北市選手林延栓聯手花甲隊友楊孟璋2人聯手勇奪肢障雙人賽金牌。圖／新北市政府體育處提供
全國身心障礙國民運動會保齡球賽事今天持續在中和新喬福保齡球館舉行，台北市選手林延栓聯手花甲隊友楊孟璋2人聯手勇奪肢障雙人賽金牌。圖／新北市政府體育處提供

北市 金牌 中和

延伸閱讀

身體感覺賽道…全障運保齡球賽視障選手「全倒」不是夢

全障運／蔡佳玲克服眼睛過敏射下全障運首金 朱宣潔兼顧家庭工作摘銀

柔道夢碎…黃楷倫半癱熱情不減 續拚三鐵5連霸

四維盃決賽首次直播完美落幕 五男陳品赫奪五連冠

相關新聞

網球／法網和溫網都確定不能打 阿爾卡拉斯：還沒準備好

西班牙前球王阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）今天表示，由於手腕傷勢未能痊癒，將退出下個月登場的草地大滿貫溫布頓網球錦標賽。

全障運／北市邱文昇、柯茗碩合體 再度拿下保齡球視障雙人賽A組冠軍

代表台北市的邱文昇與柯茗碩2人，上屆全國身心障礙國民運動會就在視障雙人賽A組拿下金牌，本屆再度「雙劍合璧」，各自揮別首日賽事狀況不盡理想的小低潮，今天以6局1873分完成2連霸，朝開「五金行」目標繼續邁進。

全障運／跨越兩小時通勤 黃淑華射擊衛冕路

115全障運射擊賽場上，代表新北市出征的黃淑華，在肢體障礙女子組10公尺空氣步槍立姿個人賽中頂住壓力，成功蟬聯金牌，儘管再度站上頒獎臺的頂峰，黃淑華賽後看著成績卻顯得嚴肅，她坦言對於表現並不滿意，但面對身體限制與命運的考驗，她淡淡地說：「這就是射擊，你也只能接受，然後繼續練。」

台中名店法大炸雞聯名超人氣韓啦「大胃律女王」吳瑞律 發佈女神設計聯名限定餐盒與套餐

韓國啦啦隊代表吳瑞律今（17）日於台中法大炸雞推出聯名限定餐盒與套餐，並舉辦一日店長活動。她分享對炸雞的熱愛，並強調這些套餐是她精心設計，旨在與粉絲共享美食樂趣。

全障運／北市林延栓聯手花甲隊友楊孟璋 勇奪保齡球肢障雙人賽金牌

2026年全國身心障礙國民運動會保齡球賽事今天持續在中和新喬福保齡球館舉行，台北市選手林延栓聯手花甲隊友楊孟璋2人聯手勇奪肢障雙人賽金牌。談起打保齡球的好處，2人異口同聲表示，身障者有時會因身體不方便而有些害羞，甚至把自己封閉起來，一起打保齡球可以運動，又可以放開身心，打完球還可以出外一起吃飯玩樂，對健康很有幫助。

網球／真．輸到脫褲！法國選手比賽暴走 裁判看不下去給警告

一場網球賽出現讓觀眾傻眼的插曲！法國網球選手穆泰（Corentin Moutet）近日在德國漢堡公開賽失分後，疑似因情緒失控，竟當場將短褲拉到腳踝，讓現場觀眾驚呼、發笑，裁判也隨即給予警告。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。