網球／法網和溫網都確定不能打 阿爾卡拉斯：還沒準備好

西班牙前球王阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）今天表示，由於手腕傷勢未能痊癒，將退出下個月登場的草地大滿貫溫布頓網球錦標賽。

世界排名第2的阿爾卡拉斯上個月在巴塞隆納公開賽弄傷手腕，迫使他退出本週末開打的法國網球公開賽，如今倫敦女王盃和溫網都確定缺席。

阿爾卡拉斯透露，「我的復原狀況順利，感覺好多了，但很遺憾，我現在還沒準備好出賽，因此我必須退出倫敦女王盃和溫布頓的草地賽季，這兩項賽事對我來說都非常特別，我會非常想念它們，會持續努力，盡快回到場上！」

阿爾卡拉斯今年開季拿下澳洲網球公開賽冠軍，成為史上最年輕完成四大滿貫冠軍的男球員。阿爾卡拉斯曾在2023年與2024年連續拿下溫網，兩次決賽都擊敗塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic），去年則在決賽輸給義大利球王辛納（Jannik Sinner）。