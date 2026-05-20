快訊

貓跳台「太空艙養魚」給貓玩…強光直射竟聚焦起火 他回家見慘況崩潰

吃素膽固醇還超高？醫揭「最大陷阱」！大推4食物幫降血脂、護血管｜元氣網

護國群山搶才、理工師資崩塌 動搖國本的教育危機

聽新聞
0:00 / 0:00

網球／真．輸到脫褲！法國選手比賽暴走 裁判看不下去給警告

聯合新聞網／ 綜合報導
法國網球選手穆泰（Corentin Moutet）疑似因情緒失控，比賽中將短褲拉到腳踝，讓現場觀眾相當傻眼。圖擷自社群平台X
法國網球選手穆泰（Corentin Moutet）疑似因情緒失控，比賽中將短褲拉到腳踝，讓現場觀眾相當傻眼。圖擷自社群平台X

一場網球賽出現讓觀眾傻眼的插曲！法國網球選手穆泰（Corentin Moutet）近日在德國漢堡公開賽失分後，疑似因情緒失控，竟當場將短褲拉到腳踝，讓現場觀眾驚呼、發笑，裁判也隨即給予警告。

根據《每日郵報》報導，這起事件發生在漢堡公開賽32強賽，當時穆泰對上西班牙選手達維多維奇．福基納（Alejandro Davidovich Fokina）。比賽中，福基納試圖以高吊球突破穆泰防守，穆泰雖奮力跳起回擊、延續來回，卻也讓對手取得輕鬆反拍直線攻擊的機會。

穆泰隨後雖再次伸展身體救球成功，但已來不及回到防守位置，福基納將球打向他身後，順利拿下這一分。沒想到失分後，穆泰情緒上來，直接把短褲往下拉至腳踝，讓現場瞬間傳出驚呼聲、笑聲與口哨聲。

穆泰很快便將褲子拉回，主審則以違反運動家精神為由，對他提出警告。比賽隨後繼續進行，不過穆泰之後仍難掩怒氣，又以較常見的方式發洩情緒，將球拍砸向牆面。

法國網球選手穆泰。 路透
法國網球選手穆泰。 路透

最終，穆泰仍以4比6、4比6直落二不敵福基納，止步32強；福基納則晉級16強，下一輪對上澳洲好手德米納爾（Alex de Minaur）。

報導也提到，網球場上因情緒激動而拉下褲子的場面並非首次出現。2004年法網第二輪，俄羅斯名將薩芬（Marat Safin）曾在對戰西班牙選手曼提亞（Felix Mantilla）時，因贏下關鍵分而拉下短褲慶祝，當時也遭罰一分。不過薩芬最後仍贏下比賽，穆泰這次則沒能複製同樣結局。

網球 法國 德國 西班牙

延伸閱讀

網球／法網和溫網都確定不能打 阿爾卡拉斯：還沒準備好

相關新聞

網球／真．輸到脫褲！法國選手比賽暴走 裁判看不下去給警告

一場網球賽出現讓觀眾傻眼的插曲！法國網球選手穆泰（Corentin Moutet）近日在德國漢堡公開賽失分後，疑似因情緒失控，竟當場將短褲拉到腳踝，讓現場觀眾驚呼、發笑，裁判也隨即給予警告。

網球／法網和溫網都確定不能打 阿爾卡拉斯：還沒準備好

西班牙前球王阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）今天表示，由於手腕傷勢未能痊癒，將退出下個月登場的草地大滿貫溫布頓網球錦標賽。

法網／3台將單打會外賽全軍覆沒 謝淑薇雙打領銜拚冠

法網將於24日正式開戰，我國3名從會外賽爭取單打會內賽資格的台將全部落馬，代表會內賽只能看雙打發揮，其中「一姊」謝淑薇將和2023年奪冠的中國「金花」王欣瑜再攜手，尋求謝生涯第3座紅土大滿貫金盃。

田徑／首屆亞洲跳躍錦標賽傳捷報 張騰仁、李允辰雙雙摘銅

中華田徑隊在首度舉辦的亞洲跳躍錦標賽傳回捷報，男子跳高好手張騰仁與三級跳遠名將李允辰的為台灣進帳兩面銅牌，在亞洲頂尖賽事中寫下輝煌新頁。

全障運／劉文章私房錢添新槍奪金 拚亞帕運門票

代表臺北市參加全國身心障礙國民運動會的劉文章，今天在肢體障礙男子組射擊10公尺空氣步槍立姿個人賽以598.6分射下金牌，他在去年底特別用「私房錢」添購新步槍作為戰力升級，展現持續突破自我、至少再戰十幾年的決心，今年6月起將征戰國際賽爭取名古屋亞帕運積分，期盼能再度叩關亞帕運舞台，力拚生涯第3金。

全障運／蔡佳玲克服眼睛過敏射下全障運首金 朱宣潔兼顧家庭工作摘銀

115年全國身心障礙國民運動會今天在公西靶場進行射擊賽事，聽覺障礙女子組10公尺空氣步槍由雲林縣選手蔡佳玲以579.6分奪下生涯首面全障運金牌，新北市選手朱宣潔則以578.2分摘銀。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。