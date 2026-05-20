網球／真．輸到脫褲！法國選手比賽暴走 裁判看不下去給警告

一場網球賽出現讓觀眾傻眼的插曲！法國網球選手穆泰（Corentin Moutet）近日在德國漢堡公開賽失分後，疑似因情緒失控，竟當場將短褲拉到腳踝，讓現場觀眾驚呼、發笑，裁判也隨即給予警告。

根據《每日郵報》報導，這起事件發生在漢堡公開賽32強賽，當時穆泰對上西班牙選手達維多維奇．福基納（Alejandro Davidovich Fokina）。比賽中，福基納試圖以高吊球突破穆泰防守，穆泰雖奮力跳起回擊、延續來回，卻也讓對手取得輕鬆反拍直線攻擊的機會。

穆泰隨後雖再次伸展身體救球成功，但已來不及回到防守位置，福基納將球打向他身後，順利拿下這一分。沒想到失分後，穆泰情緒上來，直接把短褲往下拉至腳踝，讓現場瞬間傳出驚呼聲、笑聲與口哨聲。

穆泰很快便將褲子拉回，主審則以違反運動家精神為由，對他提出警告。比賽隨後繼續進行，不過穆泰之後仍難掩怒氣，又以較常見的方式發洩情緒，將球拍砸向牆面。

法國網球選手穆泰。 路透

最終，穆泰仍以4比6、4比6直落二不敵福基納，止步32強；福基納則晉級16強，下一輪對上澳洲好手德米納爾（Alex de Minaur）。

報導也提到，網球場上因情緒激動而拉下褲子的場面並非首次出現。2004年法網第二輪，俄羅斯名將薩芬（Marat Safin）曾在對戰西班牙選手曼提亞（Felix Mantilla）時，因贏下關鍵分而拉下短褲慶祝，當時也遭罰一分。不過薩芬最後仍贏下比賽，穆泰這次則沒能複製同樣結局。