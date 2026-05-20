法網／3台將單打會外賽全軍覆沒 謝淑薇雙打領銜拚冠

法網將於24日正式開戰，我國3名從會外賽爭取單打會內賽資格的台將全部落馬，代表會內賽只能看雙打發揮，其中「一姊」謝淑薇將和2023年奪冠的中國「金花」王欣瑜再攜手，尋求謝生涯第3座紅土大滿貫金盃。

單打會外賽共有3名台將拚突圍，率先出賽的唯一女將葛藍喬安娜，年初澳網在「一分大滿貫」人氣提升，不過法網會外賽首輪和列支敦斯登女將戴希曼（Kathinka von Deichmann）苦戰三盤後以2：6、7：6（7：3）、1：6出局。

「夜市球王」曾俊欣會外首輪碰世界排名最高曾到第7位的比利時名將葛芬（David Goffin），沒能複製3月印地安泉名人賽交手時的對戰勝利，以3：6、1：6落馬。

壓軸登場的許育修，首輪碰世界排名294的巴西維爾德（Thiago Seyboth Wild），許育修一下場就被連破兩個發球局，第二盤也沒能突破對手，最終以1：6、3：6無緣晉級。

寶島好手會外賽全軍覆沒，會內賽只剩雙打突圍，謝淑薇將和王欣瑜再攜手，我國代表還有女將詹皓晴、吳芳嫺和梁恩碩都要分頭尋求突破，何承叡成男雙唯一台將代表，將和德國搭檔耶本斯（Hendrik Jebens）出擊。