全障運／劉文章私房錢添新槍奪金 拚亞帕運門票

代表臺北市參加全國身心障礙國民運動會的劉文章，今天在肢體障礙男子組射擊10公尺空氣步槍立姿個人賽以598.6分射下金牌，他在去年底特別用「私房錢」添購新步槍作為戰力升級，展現持續突破自我、至少再戰十幾年的決心，今年6月起將征戰國際賽爭取名古屋亞帕運積分，期盼能再度叩關亞帕運舞台，力拚生涯第3金。

劉文章儘管已多次參加這項比賽，不過每次踏進賽場，仍難掩緊張心情。他笑說，今天在前段試射階段，「真的緊張到連自己的心跳聲都聽得見。」靠著教練在旁提醒，透過不斷深呼吸調整節奏，才讓自己逐漸放鬆、穩定心情，重新回到比賽狀態，最終射出598.6分，將金牌再度收入囊中，也為臺北市再添得1金。

除了選手身份，劉文章同時經營運動彩券行，日常生活在訓練與家庭之間切換，他透露，店裡多由太太幫忙打理，自己則專心備戰賽事，平時一周練習2次，若是遇到大型比賽可能會增加到4次，「我練完再回店裡幫忙，讓她可以休息一下，我們再一起吃飯。」

接觸射擊運動已超過25年的劉文章，曾參加過3屆帕運，最近一次就是2012年倫敦帕運，已經邁入62歲的他還想證明自己，甚至在去年底特別添購新槍以示自身的決心。他說：「雖然我的年齡越來越大，可是我想要去證明自己可以再更上一層樓。」

劉文章透露，這次添購新槍的花費約24萬元，除了結合體育局的補助支應，部分是來自他的私房錢，目前妻子尚不知情，他也表示，即使未來被太太得知，相信對方仍會理解並支持他的決定，「因為她看到我每次比賽都會拿獎牌，也覺得值得投資。」

至於何時卸下選手戰袍，劉文章則搖搖頭表示還沒想過，「就是打到我打不動為止。」他提到，國外曾有一位紐西蘭女選手一路打到72歲才退休，讓他相當佩服，也希望自己能以此為目標持續挑戰，甚至超越對方。他也笑說，新添購的槍至少要再戰十幾年，「才算真的回本。」

展望未來，劉文章接下來6月將前往塞爾維亞參加大獎賽，7月、9月也還有國際賽要拚，將爭取亞帕運參賽積分，期待能再度取得資格前進亞帕運的賽場。

劉文章過去曾經在2002年釜山、2006年吉隆坡亞帕運奪金，他喊話，希望能參賽並能拿下金牌，若能成真將是生涯第3金，他也說，「拿金牌會上癮，好久沒拿到了。」