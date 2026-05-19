全障運／蔡佳玲克服眼睛過敏射下全障運首金 朱宣潔兼顧家庭工作摘銀

115年全國身心障礙國民運動會今天在公西靶場進行射擊賽事，聽覺障礙女子組10公尺空氣步槍由雲林縣選手蔡佳玲以579.6分奪下生涯首面全障運金牌，新北市選手朱宣潔則以578.2分摘銀。

蔡佳玲與尋求衛冕的朱宣潔今天上演金牌對決，蔡佳玲靠著最後一發10.7分高分摘金。她賽後表示，最後一發前其實並未注意成績，只告訴自己專心做好每一發，「前50發打完後停比較久，因為眼睛有點過敏不舒服，想讓自己慢下來重新整理思緒。」

蔡佳玲坦言，原本因工作忙碌，一度猶豫是否參賽，後來在公司支持下才決定出賽，「老闆特別允許來參加，自己也覺得不能因為比賽影響工作太多。」至於奪金後心情，她笑說，「回去繼續上班。」對於下屆是否續戰，她則表示還要再思考。

教練劉治忠表示，蔡佳玲已練習射擊超過10年，過去在全障運步槍、手槍項目多次拿下銀牌，「這次真的很替她開心。」也希望她下屆能繼續參賽。

拿下銀牌的朱宣潔，平時下班後每周仍有3天需前往靶場訓練。她透露，今年3月才剛調整練習20多年的舉槍動作，改以掌心攤開方式支撐槍身，目前仍在適應階段，因此今天比賽穩定度稍嫌不足。

朱宣潔從小學習游泳，大學後接受較完整訓練，也曾參與電影聽說演出，研究所畢業後才正式投入射擊，並曾參加2009年台北聽障奧運。

身兼選手、母親與妻子的她坦言，前幾年孩子年紀還小時，曾萌生放棄念頭，擔心長時間訓練影響家庭生活與孩子飲食健康，但一路以來都有丈夫支持，不僅接送她往返靶場，甚至請假陪伴參賽，成為她持續堅持射擊的重要力量。

她也透露，曾帶著兒子到靶場陪伴訓練，孩子看到媽媽練習時還會直呼「媽媽好厲害」，至於未來是否讓孩子接觸射擊，她則認為還是尊重孩子自己的興趣與選擇。

朱宣潔今天在全障運聽覺障礙女子組10公尺空氣步槍摘下銀牌。圖／新北市體育局提供