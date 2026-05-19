羽球／馬來西亞大師賽登場 李哲輝/楊博軒領軍征戰

BWF超級500等級的馬來西亞大師賽今天登場，台灣主力戰將選擇輪休，共計15組人馬從會內賽打起，男雙第4種子李哲輝、楊博軒休息近1個月再亮相。

世界羽球總會（BWF）超級500等級的馬來西亞羽球大師賽，台灣包括男單周天成，混雙葉宏蔚/詹又蓁，以及還在休兵的男雙王齊麟/邱相榤都沒有參賽。

目前男雙世界排名第15的李哲輝/楊博軒，是台灣第2男雙，不過他們因為各有傷勢的原因，從4月24日的湯優盃羽球團體賽之後就沒參賽，包括上週的泰國羽球公開賽。

根據籤表，李哲輝/楊博軒首輪將對上地主馬來西亞組合陳蔚強與亞尤伯（Nur Mohd Azriyn Ayub），雙方過往交手過3次，全都由台灣組合拿下勝利。

台灣男單共有3人直接從會內賽登場，由老將王子維領軍，他首輪將對上中國的翁泓陽、另外李佳豪對上沖本優大、王柏崴要對上印度的曼尼帕利（TharunMannepalli）。

由於BWF從上週的泰國公開賽起，連4週都在東南亞有賽事，因此各國許多主將都選擇本週休兵，備戰下週等級更高的超級750新加坡公開賽，以及6月2日開打的超級1000印尼公開賽。