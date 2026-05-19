國訓中心醫療後盾升級 附屬醫務室正式成立

為持續提升國家隊選手醫療照護品質與訓練安全保障，國家運動訓練中心正式設立「附設醫務室」，依法設置為正式醫療機構，全面強化運動醫學照護量能，提供更即時、專業且整合性的醫療服務，建構完善的國家隊健康支持體系。

國訓中心特別邀請長期密切合作、曾任國軍左營總醫院院長的吳文智醫師擔任醫務室負責醫師。吳醫師本身出身青少棒體系，自運動員轉身投入醫療領域，兼具運動與醫學專業背景，更能深刻理解選手於訓練及競賽期間的實際需求，以及身心負荷與照護重點。

國訓中心執行長趙士強表示，運動員於高強度訓練及國際賽事備戰期間，身體負荷與運動傷害風險相對提高，因此國訓中心附設醫務室以「選手健康優先」為核心理念，整合運動醫學、傷害防護、復健治療及醫療管理等功能，提供門診診療、運動傷害評估、急性處置、復健照護及後續轉診服務，建立完整且具連續性的醫療照護流程，全面提升選手於日常訓練、移地集訓及國際賽事期間的醫療安全與照護品質。

趙士強也特別感謝高雄市政府衛生局於醫務室設置過程中積極協助與專業輔導，協助中心依循相關醫療法規及制度完成規劃與設置，強化整體醫療服務制度基礎，讓國訓中心運動醫療照護體系朝向更專業、制度化方向發展。

此外，國訓中心亦同步串聯外部醫療資源，與多家醫療院所建立合作機制，強化轉診效率及跨專業醫療支援網絡，確保選手於不同訓練與競賽階段，皆能獲得即時、穩定且高品質的醫療照護服務。未來也將持續優化醫務室服務內容，結合運動科學、健康促進及心理支持等資源，全面打造以人為本的運動照護環境，成為國家隊最堅實的後盾，持續守護選手健康與競技表現。