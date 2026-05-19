柔道夢碎…黃楷倫半癱熱情不減 續拚三鐵5連霸

廿九歲黃楷倫從小立志追隨父親登上奧運柔道賽場，十九歲那年卻因選拔國手時傷了頸椎癱瘓，摔碎奧運金牌夢。但他樂觀面對、積極復健，改練鉛球、鐵餅、標槍，蟬聯全國身心障礙國民運動會肢障輪椅組三鐵項目四連霸，今年挑戰三鐵五連霸，力拚田徑、射擊雙棲奪牌。

黃楷倫昨在桃園公西靶場參加空氣槍射擊，父親黃建龍陪同參賽。黃楷倫和隊友林威佑、李定家搭檔奪團體金牌，黃說，射擊團體金牌是他最想拿到的獎，期待好幾年終於如願，射擊個人賽黃則得第五名。黃楷倫接著將參加肢障輪椅組田徑三鐵項目，目標是三鐵五連霸。

「柔道算是安全的運動，會傷得那麼重機率不到萬分之一。」黃建龍也是柔道好手，回憶兒子十年前受傷時，經歷七小時手術才脫險，一幕幕揪心畫面襲來，幾度紅了眼眶。即便心疼兒子為運動拚搏讓人生變調，他和妻子李瑞玲仍強調「柔道是值得推廣的運動，別讓外界對柔道有誤解」，愛護柔道的心，不亞於對孩子的愛。

黃楷倫有一對深邃酒窩，開朗的他常笑瞇著眼。黃家在新北三峽區經營咖啡店，不論是追逐柔道夢、創業開店，父母一直是他最堅實後盾，愛孩子所愛，一家人默契十足。

黃楷倫能駕駛改裝的轎車，吃飯能自理，只是移動離不開輪椅。黃楷倫說，支持他認真烘豆、沖咖啡的動力，除了繼續發展運動興趣外，創業時間較自主，想存錢買一幢無障礙房子，也許有一天能搬出去自立生活，讓父母放心，用行動證明「我有能力照顧好自己」。