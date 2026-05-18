台北射擊大獎賽6/3舉行 金牌組合楊昆弼劉宛渝攜手

台北國際射擊大獎賽將於6月3日至13日在桃園公西靶場舉行，總參賽人數創下近10年來新高紀錄，其中剛拿到世界盃混雙金牌的楊昆弼、劉宛渝也將聯手出擊。

第48屆東南亞射擊錦標賽暨台北國際大獎賽預計於6月3日至13日登場，這次賽事匯聚亞洲9個國家的射擊好手來台參賽，包含日本、新加坡、香港、馬來西亞、菲律賓、泰國、印尼及越南等，共計290名選手、出賽達589人次，為本季國內最具規模的國際射擊賽事。

在為期11天的賽程中，大會共規劃21個競賽項目，整體參賽陣容與規模皆為近10年之最，而台灣代表隊也派出68名選手參戰，與亞洲各國菁英同場競技，並期盼把獎牌留在地主。

其中，甫摘下射擊世界盃混雙金牌、打破新制世界紀錄的楊昆弼、劉宛渝，除了參加個人項目外，將再度聯手出擊，另外巴黎奧運定向飛靶銅牌得主李孟遠、空氣手槍新星鄭晏晴及空氣步槍小將陳妍卉也將上陣。

中華民國射擊協會表示，東南亞射擊錦標賽為亞洲射擊界重要的常態性交流平台，今年在參賽人數破紀錄的情況下，各項目的競爭強度將更勝以往，並希望透過持續舉辦高水準國際賽事，提供國內選手與國際接軌的實戰舞台，同時促進亞洲各國射擊運動的技術交流。