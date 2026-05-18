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沙排／無緣征戰名古屋亞運 全運金牌組合盼登國際賽頒獎台
去年全運會完成沙灘排球女子組2連霸，「黑妞」潘姿怡和余雅萱2026台中銀行亞洲沙灘排球公開賽屏東站（AVC BEACH TOUR 2ND PINGTUNG OPEN）再度合體，由於名古屋亞運沙排不會派隊，6月4日的屏東站就成今年最大賽事。
兩人2018年雅加達亞運開始組隊，走過磨合期，2020年結束國家隊集訓後各自開始工作，余雅萱在台體大服務，「黑妞」成為麵包師傅，兩人平時仍維持訓練，余雅萱笑說：「這是我們的愛好和樂趣，隨時都是準備好的狀態。」
今年遲遲沒聽到亞運培訓消息，屏東站賽事成兩人挑戰亞洲列強的機會，尤其適逢亞運年，各國許多組合都會參賽爭取積分，賽事精彩可期。
余雅萱提到，沙排主要是兩人在場上迎敵，隨著年紀增長，戰術和技巧會更成熟，是沙排的魅力所在，兩人開玩笑說要一起打到40歲，目標希望能在國際場上帶回一面獎牌。
中華排協日前剛完成改選，新任理事長王貴鋒和新任秘書長張致平今天也現身賽會宣告記者會。張致平提到，目前台灣隊伍沒有積分，無法主動取得亞運資格，排協已經找來沙排名將顧乃涵加入訓練組，將常態照顧沙排，目標讓沙排能體系化發展。
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