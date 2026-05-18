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舉重／郭婞淳與腰傷共存 亞運決選參加61公斤級

中央社／ 台北18日電
「舉重女神」郭婞淳(中)今天出席品牌贊助商活動。 中央社
「舉重女神」郭婞淳(中)今天出席品牌贊助商活動。 中央社

「舉重女神」郭婞淳今天出席品牌贊助商活動時表示，目前正在跟腰部傷勢和平共處，恢復都在進度當中；她透露，6月6日的名古屋亞運決選賽將參加61公斤級。

郭婞淳生涯在亞洲運動會拿過2面獎牌，包括2018年雅加達亞運58公斤級金牌、2022年杭州亞運59公斤級銅牌。

只是過去一年來，郭婞淳始終在和傷勢對抗，她今天在出席活動時表示，腰部傷勢已經打過3次自體高濃度血小板血漿（PRP），最近一次是在今年4月底，目前復健和訓練都還在狀態內。

郭婞淳提到，這個腰傷確實滿困擾的，「狀態好的時候跟沒事一樣，但可能突然想要上個強度，或是做大重量時，就會突然發作，然後一發生就得休息很多天。」

郭婞淳透露，自己現在已經學會「勇於休息」，「之前只要一休息，就會很擔心跟不上訓練進度，或者會被其他選手超越，無形中就會給自己很大壓力，不過因為這次受傷，我已經學會認真休息，讓身體好好恢復。」

剛落幕的亞洲舉重錦標賽，郭婞淳雖未參加，但也非常關心賽況，幾乎都會盯著轉播看。她說：「現在58公斤、63公斤級的選手都很恐怖，不但年輕而且競爭強度很高，像58公斤級銀牌的中國選手魏婷娜才20歲，足足小我一輪。」

由於國際舉重總會（IWF）公布新的男、女子舉重量級劃分，郭婞淳以往參加的58、59公斤級都不在其中，她幾經思考後，決定亞運決選賽將參加61公斤級。

郭婞淳提到，「我有想過降體重參加57公斤級，不過考量到如果再瘦的話，可能對腰部的負擔會更大，所以才決定比61公斤級，至少我體重控制得都算不錯，也不會有太大問題。」

國際舉重總會宣布，從今年8月1日起所有國際賽事，都必須依照新核准的量級舉辦，女子組分為49公斤、53公斤、57公斤、61公斤、69公斤、77公斤、86公斤、+86公斤級等8個量級。

郭婞淳 雅加達 名古屋

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