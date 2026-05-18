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TPVL／新戰袍迎戰季後賽 連莊宣示「贏者全拿」

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
台中連莊隊公布季後賽視覺和口號？圖／連莊隊提供
台中連莊隊公布季後賽視覺和口號？圖／連莊隊提供

台灣職業排球聯賽（TPVL）元年例行賽落幕，台中連莊以43勝5負戰績高居聯盟第一，將於本周五的季後賽對上排名第四的桃園雲豹飛將，展開三戰兩勝制系列賽，連莊球團今天公布季後賽主視覺與口號「WINNER TAKES IT ALL」，全員換上全新「白 × 綠 × 金」季後賽戰袍亮相，搭配「贏者全拿」的強勢標語，展現球隊問鼎總冠軍的企圖心與決心。

本次季後賽連莊主場將移師彰化縣立體育館，首戰將於5月22日晚間6點半彰化正式開打，23日連莊將前往桃園客場踢館；若雙方前兩戰形成平手，第三戰將在24日晚間6點半重返彰化進行最終決戰。

談到即將到來的季後賽，連莊隊長張昀亮認為，球隊目前最重要的仍是專注團隊本身，「現在每一隊都不好打，第一步還是要先把團隊搭配與凝聚力做好，再去延伸後面的東西。」下半季歷經手部傷勢開刀，五月重返球場的快攻手施宗諭表示，目前最重要的就是盡快把身體狀況調整到最佳，「希望可以用最好的狀態，去迎接最後兩週的比賽。」坦言睽違許久再次回到場上，會希望自己能展現更多，盡力幫助球隊獲勝。

陣中本土得分主力「黃金左手」吳宗軒說：「進入季後賽後，場上的心態要有所轉換，專注準備眼前的系列賽，上了場要更積極，把自己的表現做到最好，這關過了才有下一輪！」

而面對季後賽的密集賽程，吳宗軒也提到，這週除了恢復與休息外，球隊也會針對對手持續修正策略與打法，對於即將展開的冠軍之路，他展現十足信心，期待與隊友們一步一步完成最終目標。

台中連莊季後賽主場賽事門票現正於全家售票系統熱烈販售中，球團誠摯邀請球迷朋友跟著「猛虎」前進彰化八卦山，一同進場應援。

彰化 TPVL 排球

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