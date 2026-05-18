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全障運／柔道小子癱瘓後不減運動熱情 田徑射擊雙棲 今拿空氣槍團體賽金牌

聯合報／ 記者王慧瑛／新北即時報導
黃楷倫（中）獲得全國身心障礙國民運動會射擊男10公尺個人第五名與團體第一，父親黃建龍（左）與教練陳秋燕（右）一起開心合影。記者蘇健忠／攝影
黃楷倫（中）獲得全國身心障礙國民運動會射擊男10公尺個人第五名與團體第一，父親黃建龍（左）與教練陳秋燕（右）一起開心合影。記者蘇健忠／攝影

29歲黃楷倫從小立志追隨父親登上奧運柔道賽場，19歲那年選拔國手時傷了頸椎癱瘓，摔碎奧運金牌夢。他樂觀面對、積極復健，改練鉛球、鐵餅、標槍，在全障運肢障輪椅組三鐵項目四連霸，今年將挑戰三鐵五連霸，力拚田徑、射擊雙棲奪牌。

黃楷倫今天先在桃園公西靶場參加空氣槍射擊，父親黃建龍陪他參賽。黃楷倫和隊友林威佑、李定家搭檔奪下團體第一，黃楷倫說，射擊團體金牌是他最想拿到的獎，想好幾年了，終於如願以償。個人賽高手雲集，黃楷倫在射擊個人賽得第五名。

黃楷倫接下來將參加肢障輪椅組田徑三鐵項目，賽程是5月23至25日，目標是三鐵五連霸。

「柔道算是安全的運動，會傷得那麼重機率不到萬分之一！」黃楷倫父親黃建龍也是柔道好手，回憶兒子10年前受傷時，一家人追著救護車到榮總、經歷7小時手術才脫險，一幕幕揪心畫面襲來，幾度紅了眼眶，即便心疼兒子為運動拚搏讓人生變調，他和妻子李瑞玲仍強調「柔道是值得推廣的運動，別讓外界對柔道有誤解」，愛護柔道的心，不亞於對孩子的愛。

黃楷倫臉上有一對深邃酒窩，生性開朗，常笑瞇著眼，每天踏實地生活。黃家人目前在新北三峽經營一家咖啡店，主打自家烘焙的咖啡豆，不論是追逐柔道夢、創業開店，父母一直是楷倫最堅實的後盾，愛孩子所愛。

黃楷倫和父親黃建龍分工沖出一杯杯香濃咖啡，母親穿梭在櫃檯和座位區之間，熱情招呼每一位客人，一家人默契十足。

黃建龍說，他原本計畫滿50歲就辦退休，專心扮演專屬保母陪楷倫四處征戰比賽，不料楷倫19歲那年比賽受傷，無緣進軍奧運殿堂，從健康陽光的柔道小子，變成剩上半身能動的半癱人，他花一段時間才接受這個事實。

黃建龍是警專當柔道教官，無法陪楷倫練柔道雖有遺憾，但對柔道的熱情不滅，希望為警界、體壇多培育一些柔道人才。

「爸爸是楷倫的偶像，也是最好朋友。」李瑞玲說，父子昔日有聊不完的柔道經，現在則是聊咖啡經，楷倫因為父親啟蒙愛上柔道，受傷後跟進父親的烘豆興趣，栽進咖啡世界，拜師學習咖啡知識。

黃楷倫能駕駛改裝的轎車，吃飯能自理，只是移動離不開輪椅。昔日高中同學常到店裡陪聊天，讓黃楷倫不孤單。

黃楷倫說，支持他認真烘豆、沖咖啡的動力，除了繼續發展運動興趣外，創業時間較自主，想存錢買一幢無障礙房子，也許有一天能搬出去自立生活，讓父母放心，用行動證明「我有能力照顧好自己」。

黃楷倫（右）獲得全國身心障礙國民運動會射擊男10公尺個人第五名與團體第一。記者蘇健忠／攝影
黃楷倫（右）獲得全國身心障礙國民運動會射擊男10公尺個人第五名與團體第一。記者蘇健忠／攝影

黃楷倫獲得全國身心障礙國民運動會射擊男10公尺個人第五名與團體第一。記者蘇健忠／攝影
黃楷倫獲得全國身心障礙國民運動會射擊男10公尺個人第五名與團體第一。記者蘇健忠／攝影

黃楷倫獲得全國身心障礙國民運動會射擊男10公尺個人第五名與團體第一。記者蘇健忠／攝影
黃楷倫獲得全國身心障礙國民運動會射擊男10公尺個人第五名與團體第一。記者蘇健忠／攝影

黃楷倫獲得全國身心障礙國民運動會射擊男10公尺個人第五名與團體第一。記者蘇健忠／攝影
黃楷倫獲得全國身心障礙國民運動會射擊男10公尺個人第五名與團體第一。記者蘇健忠／攝影

黃楷倫獲得全國身心障礙國民運動會射擊男10公尺個人第五名與團體第一。記者蘇健忠／攝影
黃楷倫獲得全國身心障礙國民運動會射擊男10公尺個人第五名與團體第一。記者蘇健忠／攝影

115年全國身心障礙國民運動會射擊項目進行肢體障礙男子組10公尺空氣手槍團體賽，由新北市拿下，成員為黃楷倫（右起）、林威祐、李定家。記者蘇健忠／攝影
115年全國身心障礙國民運動會射擊項目進行肢體障礙男子組10公尺空氣手槍團體賽，由新北市拿下，成員為黃楷倫（右起）、林威祐、李定家。記者蘇健忠／攝影

黃楷倫獲得全國身心障礙國民運動會射擊男10公尺個人第五名與團體第一。記者蘇健忠／攝影
黃楷倫獲得全國身心障礙國民運動會射擊男10公尺個人第五名與團體第一。記者蘇健忠／攝影

黃楷倫獲得全國身心障礙國民運動會射擊男10公尺個人第五名與團體第一。記者蘇健忠／攝影
黃楷倫獲得全國身心障礙國民運動會射擊男10公尺個人第五名與團體第一。記者蘇健忠／攝影

奧運 金牌

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